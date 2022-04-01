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「跟蹤騷擾防制法」將上路　嘉義行政機關大會師籲民眾重視

▲▼「拒絕跟蹤騷擾大誓師」─111年婦幼安全宣導活動 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼「拒絕跟蹤騷擾大誓師」─111年婦幼安全宣導活動 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「跟蹤騷擾防制法」將於6月1日施行，嘉義市警局在兒童節前夕，邀請「勇媽市長」黃敏惠號召嘉義地方法院院長、嘉義地方檢察署檢察長、警友會理事長、守望相助隊大隊長、家長協會理事長、嘉義市校外會督導、大專、高中職校長、各守望相助隊隊長等各界代表，共同攜手合作，打造拒絕跟蹤騷擾綿密的防治網絡，以共同誓師方式喚起社會大眾重視跟蹤騷擾的議題，勇敢向性別暴力說「NO」。

▲▼「拒絕跟蹤騷擾大誓師」─111年婦幼安全宣導活動 。（圖／記者翁伊森攝）

活動由世界街舞冠軍築夢者舞團及嘉義女中舞蹈班學生表演，藉由舞者意象的演出，呈現跟蹤騷擾行為的八大態樣，希望經由舞蹈表演，讓民眾更了解法令的內容。另播放市警局結合嘉義市家長協會志工團、私立興華高級中學等單位，共同拍攝「不…想見你」宣導影片，影片將跟蹤騷擾行為分校園、職場、粉絲騷擾等場景，以監視觀察、不當追求、尾隨接近、通訊騷擾等行為態樣呈現，並融入唐三藏西方取經穿越劇情，透過角色互換，表達性別暴力不分各族群、男女、老少、外形、身材，人人都有可能成為性別暴力的當事人，建立相互尊重的觀念，才不會誤踩性別暴力的紅線，市警局表示，藉由活動拋磚引玉，未來將辦理微電影比賽，歡迎大家加入拒絕跟蹤騷擾宣導志工的行列。

▲▼「拒絕跟蹤騷擾大誓師」─111年婦幼安全宣導活動 。（圖／記者翁伊森攝）


市長黃敏惠除感謝市警局，也頒發感謝狀給私立興華中學、家長協會、築夢者舞團、嘉義女中及嘉義女中舞蹈班學生。也為因應可能發生重大跟蹤騷擾事件，邀請嘉義地檢署及整合警察局、社會處、教育處、衛生局等網絡單位，成立緊急應變小組，以利後續疑義個案及高危機個案即時處理。

最後，黃敏惠期盼與會貴賓將「拒絕跟蹤騷擾由你我做起」、「兒童保護」的觀念推廣至嘉義市的各個角落，持續將「雞婆好鄰居」、「關鍵路人甲」的意識紮根於社區，發現暴力即時通報110、113，與勇媽一起打造「全齡共享、世代宜居」、「婦幼安居、幸福快樂」的城市。

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