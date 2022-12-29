學霸女母子遭公車輾死...警列10大肇事路口　今起加強取締違規

▲▼台中1對母子被撞雙亡新聞震驚社會，警方不但加強宣導取締，並列出10大危險路口，呼籲民眾小心。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市季姓民眾一家3口前天深夜走在北區學士路與英才路斑馬線上，被1輛左轉的豐原客運無減速撞上，造成母親和兒子死亡，引發社會震驚和悲痛，轄區警二分局上午前往肇事現場，向來往人車宣導安全事項，交通大隊也列出全台中市10大危險路口，呼籲民眾和駕駛守法，並加強巡邏取締，避免憾事再度發生。

伊拉克籍季姓男子前晚11點多帶著30歲妻子和1歲多兒子外出要吃麥當勞，3人走在人行道上時，突然被1輛客運撞及，3人胸部、身上多處受傷，立即送醫，即使發生地就在醫院旁，仍救不回母子倆，警方初步研判肇因是客運陳姓駕駛未依規定禮讓行人釀禍，檢方訊問後10萬元交保。

警二分局表示，行人因為毫無安全防護設施，是所有用路人中最弱勢的族群，在有人員傷亡的交通事故之中，行人一直是高比例，警方平時即加強宣導，今年迄今已取締汽機車不禮讓行人573件，較去年同期126件，增加447件。

警方將針對此案，規劃具體防制作法，加強取締汽機車不禮讓行人等違規行為，並提醒行人天色昏暗時段外出時穿著亮衣，避免意外發生。

交通大隊也統計，今年1月1日至12月28日止，大客車（公車及客運）造成死傷事故有148件，2人死亡、157人受傷，比起去年，交通事故減少17件，死亡人數相同，受傷人數減少35人，違規舉發2212件，比去年的2064件，增加148件。

警方表示，除了學士、英才路口外，全台中市還有10大危險路口，包括崇德路與三民路口、五權西路與環中路口、台灣大道與忠明路口、向上路與環中路口、向上路與五權西路口、台灣大道與文心路口、太原路與崇德路口、崇德路與文心路口、忠明南路與國光路口及沙鹿區的三民路與台灣大道口。

警方即日起將針對「搶越行人穿越道」、「闖紅燈」、「未依號誌指示左轉彎」等違規項目列入重點執法，以遏阻威脅行人安全及易釀成嚴重意外的違規駕駛行為。