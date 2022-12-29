　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嘆「藍營不鬥年輕人會死？」　他揭殷瑋經歷：當市政顧問剛好而已

▲▼李正皓分享殷瑋的經歷表示，這樣的歷練擔任市政顧問，在他看來剛剛好而已。（圖／翻攝自李正皓臉書）

▲李正皓指殷瑋的經歷，擔任市政顧問，剛剛好而已。（圖／翻攝自李正皓臉書）

記者江采蓁／綜合報導

前總統馬英九時期的總統府發言人殷瑋出任台北市長蔣萬安市政顧問，引發國民黨部分內部人士不滿，質疑殷瑋於國民黨最低潮時跑到國外，一回來就可坐高官。對此，政治評論員李正皓29日在臉書發文大批，「國民黨真的是一個不打壓年輕人就會死的政黨」，並點出殷瑋的經歷，認為這樣的歷練擔任這樣的職務，在他看來剛剛好而已。

曾是國民黨青年次團成員的李正皓指出，殷瑋2012年以前以幕僚身份低調在國民黨內部工作，2012年到2016年間正式浮上檯面，歷任國民黨發言人、文傳會副主委、總統府發言人等職，2016年國民黨敗選後，選擇出國完成博士學位，拿到博士學位後在外國工作，直到今時台北市長蔣萬安組小內閣時，回國服務，擔任台北市市府顧問。他認為，這樣的歷練擔任這樣的職務，在他看來剛剛好而已。

李正皓提到，且選舉過程中沒幫忙又怎樣，所謂的擴大舉才不就是要跳出同溫層裡找人，他認為，比起一堆酬庸的人事安排，殷瑋既是青壯派，又有總統府層級的歷練，當市府顧問剛好而已。他大嘆「但我想不到連這樣國民黨也能鬥，國民黨不鬥年輕人會死嗎？」

李正皓提到，國民黨可悲的就是鬥民進黨拔擢年輕人不過癮，連國民黨要拔擢國民黨的年輕人也鬥，一個市府顧問的職位被國民黨說成可以共富貴，不能同患難，他諷刺，「這樣的薪水很富貴？那我一個月只要工作7天就富貴了，真的笑死人。」

但此文一出也有不少網友歪樓留言，「你七天通告就比人家月薪高了喔」、「很會賺喔」、「重點摘要：『那我一個月只要工作7天就富貴了』」，但也有網友贊同表示，「要像徐巧芯一樣，勇於鬥爭、敢於鬥爭，才有機會出線。」

▼殷瑋出任蔣萬安市政顧問。（圖／翻攝自殷瑋臉書）

▲▼李正皓揭殷瑋經歷表示，這樣的歷練當市政顧問，在他看來剛剛好而已。（圖／翻攝自殷瑋臉書）

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
桃園確定發錢了！　「1族群」可領7500元
南韓高速公路「隧道大火」　至少6死29傷！狂燒數百公尺畫面曝
快訊／新化白骨案破案！　22歲女遭毆斃棄屍
NIKE官網祭「超殺7折」！　熱門跑鞋現省2千元
快訊／再度Thank You！　連總教練都掰了
獨／台中女大生遭客運輾腳！　外送員「公主抱」救她一命
快訊／《炎上王世堅》台北、新竹再加場！　搶票時間出爐
快訊／21歲男「雙手遭綁」慘死家中！　疑兇嫌叫救護車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

何志偉：被趙介佑「反咬一口」　在職場上要承擔風險

歡迎民進黨拿香跟拜！國民黨團籲還稅於民　超收稅收填補健保虧損

桃園確定發錢了！　「1族群」爽領7500元

議長內亂後大團結！高市議會國民黨團新人事出爐　2韓家軍正妹入列

拒簽對手辯論戰帖　吳怡農：怕淪為選舉操作

涉賄選案遭通緝...蕭景田「手機關機」神隱　地方人士：恐已出國

王浩宇表態「希望賴清德贏」　憂曝最大危機：無法吸引年輕選票

蕭赫麟邀辯論！　王鴻薇爽簽戰帖喊：前提是三位候選人都同意

嘆「藍營不鬥年輕人會死？」　他揭殷瑋經歷：當市政顧問剛好而已

影／1年義務役最新訓練內容完整曝！　軍聞社4分鐘影片一次看懂

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

5歲愛女對她說：我沒有爸爸　女CEO曝超正教育觀「沒什麼特殊的」

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

華莎xHeize女團歌串燒！　《PINK VENOM》《LOVE DIVE》過分好聽

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」　路口緊鄰醫院救不回

駕駛硬切車道稱「有打方向燈」　騎士怒關後照鏡：不看幫你收

何志偉：被趙介佑「反咬一口」　在職場上要承擔風險

歡迎民進黨拿香跟拜！國民黨團籲還稅於民　超收稅收填補健保虧損

桃園確定發錢了！　「1族群」爽領7500元

議長內亂後大團結！高市議會國民黨團新人事出爐　2韓家軍正妹入列

拒簽對手辯論戰帖　吳怡農：怕淪為選舉操作

涉賄選案遭通緝...蕭景田「手機關機」神隱　地方人士：恐已出國

王浩宇表態「希望賴清德贏」　憂曝最大危機：無法吸引年輕選票

蕭赫麟邀辯論！　王鴻薇爽簽戰帖喊：前提是三位候選人都同意

嘆「藍營不鬥年輕人會死？」　他揭殷瑋經歷：當市政顧問剛好而已

影／1年義務役最新訓練內容完整曝！　軍聞社4分鐘影片一次看懂

何志偉：被趙介佑「反咬一口」　在職場上要承擔風險

歡迎民進黨拿香跟拜！國民黨團籲還稅於民　超收稅收填補健保虧損

快訊／高雄輕軌最美「龍貓隧道」出事了！路人搶拍照撞車跌倒

桃園確定發錢了！　「1族群」爽領7500元

議長內亂後大團結！高市議會國民黨團新人事出爐　2韓家軍正妹入列

現場畫面曝光！「小悍馬」翻車墜3m深農田　2採薑女工送醫不治

後山指揮官！退伍20年大學長憶「鳳山傳奇肉粽」　同袍：仍賣20元

香川照之性騷又爆新噁照！　「手伸媽媽桑腋下」爽聞指頭味…至今沒道歉

西螺福興宮點燈送財神錢母　信眾盼新的一年財源廣進

拒簽對手辯論戰帖　吳怡農：怕淪為選舉操作

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

政治熱門新聞

比柯文哲還多！　蔣萬安宣布：北市明年恢復1500元重陽敬老金

替代役也要打靶！申請資格剩「家因、宗教」　一張圖看懂新制

義務役新任務　守備護國神山台積電

外交部證實：美宣布對台55.41億元軍售案

取消研發替代役　今行政院會後說明

論文案列敗選報告　林智堅發致歉聲明

民進黨公布千字檢討報告　陳亭妃沉思一夜：那請問2024呢？

影／1年義務役最新訓練內容曝！　軍聞社4分鐘影片一次看懂

北斗鎮長貪污停職重選又上　更一審判1年8月

紓困振興有新方案！蔡英文瞄準經濟產業

2024六巨頭信任度曝光　國民黨拿走第一名跟最後一名

15項惠民新制元旦上路！　基本工資調至2萬6400、減稅641萬戶受益

快訊／明年試辦女性教召　邱國正：先招募幾十人後再擴大

林耕仁論文涉抄襲　陽明交大撤碩士學位

更多熱門

相關新聞

勞工元旦上班「薪水須加倍或補休」

勞工元旦上班「薪水須加倍或補休」

2023年元旦即將到來，台北市政府勞動局提醒，2023年1月1日元旦適逢星期日，雇主應再補一天休假給勞工作為國定假日，但若徵得勞工同意於國定假日出勤，應加發1天工資，或經勞工同意調整另行休假；而部分工時時薪制勞工於元旦出勤，時薪也必須加倍計算。

晚上7點起只出不進！台北跨年3階段交管

晚上7點起只出不進！台北跨年3階段交管

北市立委補選8日登場　逾26萬人可投票

北市立委補選8日登場　逾26萬人可投票

消保官登門稽查！藥師喊普拿疼1500元涉哄抬　最重可罰2500萬元

消保官登門稽查！藥師喊普拿疼1500元涉哄抬　最重可罰2500萬元

綠營檢討未列蔡英文　蔣：有落差

綠營檢討未列蔡英文　蔣：有落差

關鍵字：

李正皓殷瑋台北市市政顧問國民黨年輕人

讀者迴響

熱門新聞

要剪卡了！2023年5張卡跌落神壇　達人點名這張必剪　

宋逸民夫妻開教會還賣藥！大咖女星決裂6年

21歲女星確診轉中重症！燒到送急診

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

先別離職！「6星座」2023年旺到發紫　

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字

因1張衛生紙被媽罵！國小童發抖說：我恨妳

訂位接滿！耶誕夜「8成座位突取消」

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

23歲女偶像宣布未婚懷孕！孩子的爸是粉絲

剛進宋逸民教會…她遇2件事嚇到退出：很邪門！

年度最佳手機出爐！它打敗iPhone和三星

宋逸民躲7天「她怒提4大訴求」逼出面！

子瑜現蹤林百貨買包　原因讓店員泛淚

嘉義兒陳屍床上　母親後門外亡

更多

最夯影音

更多
大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑
動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面