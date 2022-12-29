嘆「藍營不鬥年輕人會死？」　他揭殷瑋經歷：當市政顧問剛好而已

▲李正皓指殷瑋的經歷，擔任市政顧問，剛剛好而已。（圖／翻攝自李正皓臉書）

記者江采蓁／綜合報導

前總統馬英九時期的總統府發言人殷瑋出任台北市長蔣萬安市政顧問，引發國民黨部分內部人士不滿，質疑殷瑋於國民黨最低潮時跑到國外，一回來就可坐高官。對此，政治評論員李正皓29日在臉書發文大批，「國民黨真的是一個不打壓年輕人就會死的政黨」，並點出殷瑋的經歷，認為這樣的歷練擔任這樣的職務，在他看來剛剛好而已。

曾是國民黨青年次團成員的李正皓指出，殷瑋2012年以前以幕僚身份低調在國民黨內部工作，2012年到2016年間正式浮上檯面，歷任國民黨發言人、文傳會副主委、總統府發言人等職，2016年國民黨敗選後，選擇出國完成博士學位，拿到博士學位後在外國工作，直到今時台北市長蔣萬安組小內閣時，回國服務，擔任台北市市府顧問。他認為，這樣的歷練擔任這樣的職務，在他看來剛剛好而已。

李正皓提到，且選舉過程中沒幫忙又怎樣，所謂的擴大舉才不就是要跳出同溫層裡找人，他認為，比起一堆酬庸的人事安排，殷瑋既是青壯派，又有總統府層級的歷練，當市府顧問剛好而已。他大嘆「但我想不到連這樣國民黨也能鬥，國民黨不鬥年輕人會死嗎？」

李正皓提到，國民黨可悲的就是鬥民進黨拔擢年輕人不過癮，連國民黨要拔擢國民黨的年輕人也鬥，一個市府顧問的職位被國民黨說成可以共富貴，不能同患難，他諷刺，「這樣的薪水很富貴？那我一個月只要工作7天就富貴了，真的笑死人。」

但此文一出也有不少網友歪樓留言，「你七天通告就比人家月薪高了喔」、「很會賺喔」、「重點摘要：『那我一個月只要工作7天就富貴了』」，但也有網友贊同表示，「要像徐巧芯一樣，勇於鬥爭、敢於鬥爭，才有機會出線。」

▼殷瑋出任蔣萬安市政顧問。（圖／翻攝自殷瑋臉書）