消保官登門稽查！藥師喊普拿疼1500元涉哄抬　最重可罰2500萬元

▲北市衛生局、法務局消保官登門稽查，洪姓藥師出面道歉。（圖／台北市政府法務局提供）

記者袁茵／台北報導

中國大陸因鬆綁防疫政策後造成確診人數直線攀升，進而爆發搶藥潮，有台北市民眾爆料，自己跑5間藥局都買不到普拿疼，其中有間藥局老闆稱，要購買的話1盒要價1500元，涉嫌哄抬普拿疼價格。台北市衛生局、法務局29日上午親自親自登門稽查，藥師也現身道歉。

有民眾日前檢舉，到藥局買普拿疼被老闆喊價一盒1500元，藥師公會前往了解，該藥局老闆原稱沒這樣說，後來又因錄音檔曝光而改口，使藥師公會氣憤批評藥師態度糟糕。

台北市政府衛生局、法務局消保官29日親自到該藥局稽查，藥師現身道歉，並發表道歉聲明稱「當時誤用跨張的行銷話術告知消費者有台商欲包600盒普拿疼，並且以高價購買，目的為表達本藥局已無庫存，即使以十倍價格也無法購買，原意希望對方知難而退，並非要求該名消費者以十倍價格購買，而是考慮它牌學名藥，絕無藉此賺取不義之財。」

藥師指出，「關於個人用詞不當，造成表達與認知的誤會，本人深感不安，並在此向這位消費者致歉。在處理過程中確實有諸多不妥之處，今後必當謹言慎行，願意虛心接受所有批評指教，最後個人再次致上萬分歉意。」

而北市消保官邱家梁表示，今日上午與台北市衛生局共同查核，主要是查核藥局有無違反《公平交易法》及《藥師法》的規定，若有違反《公平交易法》第25條規定之虞，將移請公平交易委員會續行查察。倘若違反《公平交易法》第25條規定，可處5萬元至2500萬元罰鍰。