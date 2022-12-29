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北一女樂儀旗隊首演「音樂總監讚嘆」　機上Ｋ書照片曝光　

▲北一女樂儀旗隊赴美表演。（圖／北一女樂儀旗家長後援會提供）

▲北一女樂儀旗隊抵美，隨即展開排練。（圖／北一女樂儀旗家長後援會提供）

記者楊惠琪／台北報導

經過10多個小時的飛行，代表台灣參加玫瑰花車大遊行的北一樂儀旗隊昨（28日）抵達美國，當地校友學姊穿著小綠綠制服熱情迎接，經過一夜休息後，今（29日）馬上展開首場表演，而在飛行途中，因為掛心課業，不少隊員利用時間在機艙內Ｋ書。

137名北一女樂儀旗隊學生和隨行教練、老師昨飛抵美國，受到南加州校友會熱烈歡迎，學姊們穿著小綠綠制服、準備水果點心迎接遠道而來的學妹，雙方見面互喊「學姊好」、「學妹好」。校長陳智源說，這次是解封後第一次出國演出，表演學生，疫情過後再見面，大家都很感動。

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北一女中樂儀旗隊家長後援會長楊永玲說，此行有即將參加學測的高三生，而高一、二生返台隔周就要段考，不少隊員掛心課業，在飛行途中把握溫書時間，還有學生整晚沒睡，忙著算數學、背英文。

▲北一女樂儀旗隊赴美表演。（圖／北一女樂儀旗家長後援會提供）

▲有學生掛心課業，在飛行途中把握時間溫書。（圖／北一女樂儀旗家長後援會提供）

經過一夜休息，北一女樂儀旗隊今展開美國第一場活動，在Arcadia High School足球場舉行記者會，讓當地媒體搶先一睹這支來自台灣高中校園的美麗隊伍，集結了儀隊精準操槍、旗隊曼妙舞姿、樂隊澎湃樂聲與多變隊形，百人大軍的精彩演出，玫瑰花車遊行音樂總監史威格蒂Ellen Swagerty看了直呼：「我的天啊，這真的是一支優秀的隊伍！」

北一女首場正式演出是在12月30日（美國時間）在當地社區大學表演、第二場是明年1月2日的玫瑰花車大遊行，1月3日將參與美國迪士尼樂園遊行表演。

由於表演期間將在10度以下低溫演出，旅居南加州的北一女校友儀旗隊長陳鳳桃特別集資幫所有樂儀旗隊學妹添購羽絨外套、保暖內著，還有許多貼心小物；北一女樂儀隊第一屆隊員梁蘭蓁，更是出錢出力，居中協調各項跨國演出事宜。

▲北一女樂儀旗隊赴美表演。（圖／北一女樂儀旗家長後援會提供）

▲有學生掛心課業，在飛行途中把握時間溫書。（圖／北一女樂儀旗家長後援會提供）

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