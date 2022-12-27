放學直奔機場　北一女樂儀旗隊赴美參加「玫瑰花車大遊行」　

▲北一女樂儀旗隊今晚啟程赴美表演。（圖／北一女樂儀旗隊提供）

記者楊惠琪／台北報導

暌違18年，北一女中樂儀旗隊再度獲邀參加美國加州玫瑰花車元旦大遊行，今晚（27日）啟程赴美，因返台隔周就要段考，為了不影響課業，學校特別安排「晚去早回」的「紅眼班機」，今天放學直奔機場，1月6日清晨返國，也是背著書包直接上學去。

北一女今晚在桃園機場舉行「美國帕莎蒂娜元旦玫瑰花車遊行」行前記者會，樂儀旗隊學生有127人參與，由校長陳智源擔任總領隊，包含隨行師長共136人出發前往美國，總計11天行程、共3場表演，第一場是12月30日在當地社區大學表演、第二場是1月2日的玫瑰花車大遊行，1月3日將參與美國迪士尼樂園遊行表演。

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北一女樂儀旗隊家長指出，此行有即將參加學測的高三生，加上返台後隔周就要段考，為了不影響課業，校方特別安排「超殺紅眼班機」，今晚搭乘22點40分的班機，方便學生下課後直奔機場，預計1月6日清晨返台，一樣可以背著書包直接到校上課，因此行李箱除了禦寒衣物外，也塞了滿滿的課本，可以隨時利用空檔溫書。





▲北一女樂儀旗隊學生行李箱還塞滿了課本。（圖／北一女樂儀旗隊提供）

玫瑰花車元旦大遊行向來是美國加州的年度盛事，每年由全美和來自海外的頂尖高中學校樂隊參與演出，北一女樂儀旗隊是此次全亞洲唯一受邀的學生隊伍，當天預估有近70萬現場觀眾，透過電視台現場轉播到世界各地，觀眾逾3000多萬人。北一女樂儀旗隊曾在1996及2005年兩次應邀參加玫瑰花車遊行，這次是暌違18年，第3度參與這場年度盛會。