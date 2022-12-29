獨／建中補假要跟「北一女校慶」同天　高票當選班聯會正副主席

▲建中學生陳九漁、黃翊倫贏得本屆班聯會選舉。（圖／建中攝影CKPC提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市立建國中學本周二（27日）舉行班聯會正副主席選舉，高二生陳九漁、黃翊倫搭檔參選，首要政見就是把建中校慶補假直接改成12月12日北一女校慶當天，避免「北一女校慶，建中生缺課多」的亂象，結果成功高票當選。建中校長莊智鈞也稱許政見很好，笑說可解決長年困擾。

每年12月12日是北一女校慶，有別於多數學校會特別選在例假日舉辦校慶，北一女則無論是否為假日，都在校慶當天如期舉行，今年北一女校慶是周一上班上課日，校慶當天除了熱情的家長外，校園處處可見建中生，建中一名國文老師還說，公車到北一女時，一堆建中學生下站，還以為自己坐錯站了。

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建中日前舉行班聯會77屆第二期間主席副主席選舉投票，高票當選的陳九漁、黃翊倫，第一條競選政見就是「爭取校慶補假日改成北一女校慶日期」，避免北一女校慶當天，大批建中生蹺課參加的現象。

新任主席陳九漁說，每年12月12日就是建中生的朝聖日，有學生會利用午休1小時的時間往返，實在很趕，既然兩校校慶都在12月，乾脆補假就訂在北一女校慶當天，「對建中生來說，參加北一女校慶是一項人生成就解鎖」，因此這項政見獲得很大共鳴，對選情大大加分。

新任副主席黃翊倫也說，選舉期間適逢北一女校慶，當時剛好許多媒體報導北一女校慶，出現很多建中生的趣聞，媒體曝光強化了競選政見，拉抬選舉聲量，也讓本屆班聯會選舉，從政見發表到投票率，都是近幾年新高，當選後會努力落實政見，將向學校、台北市教育局爭取彈性補假。





▲北一女校慶當天，建中教室缺課實況。（圖／建中新聞社提供）

建中校長莊智鈞說，兩校校慶互訪是歷年傳統，之前也曾與北一女校長陳智源聊過此事，但依據台北市教育局現行規定，校慶補假必須在一周內完成，明年建中校慶預計會在12月2日舉行，而北一女校慶固定在12月12日，會超出教育局一周內的規定，新任班聯會主席政見立意很好，能否執行還要再跟教育局溝通。

至於每年「北一女校慶，建中生缺課多」的現象，莊智鈞則是持開放態度，他說，只要學生完成請假程序，要參加友校的校慶，校慶當天也有很多教學與科展成果展出，兩校正常交流，樂觀看待，還說男校學生難免會對女校有所憧憬，每年上課兩百天，少上幾個小時的時間，影響不大。





▲每年12月12日北一女校慶當天，是建中生的朝聖日。（圖／記者楊惠琪攝）