　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／建中補假要跟「北一女校慶」同天　高票當選班聯會正副主席

▲建中班聯會選舉。（圖／建中攝影CKPC提供）

▲建中學生陳九漁、黃翊倫贏得本屆班聯會選舉。（圖／建中攝影CKPC提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市立建國中學本周二（27日）舉行班聯會正副主席選舉，高二生陳九漁、黃翊倫搭檔參選，首要政見就是把建中校慶補假直接改成12月12日北一女校慶當天，避免「北一女校慶，建中生缺課多」的亂象，結果成功高票當選。建中校長莊智鈞也稱許政見很好，笑說可解決長年困擾。

每年12月12日是北一女校慶，有別於多數學校會特別選在例假日舉辦校慶，北一女則無論是否為假日，都在校慶當天如期舉行，今年北一女校慶是周一上班上課日，校慶當天除了熱情的家長外，校園處處可見建中生，建中一名國文老師還說，公車到北一女時，一堆建中學生下站，還以為自己坐錯站了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

建中日前舉行班聯會77屆第二期間主席副主席選舉投票，高票當選的陳九漁、黃翊倫，第一條競選政見就是「爭取校慶補假日改成北一女校慶日期」，避免北一女校慶當天，大批建中生蹺課參加的現象。

新任主席陳九漁說，每年12月12日就是建中生的朝聖日，有學生會利用午休1小時的時間往返，實在很趕，既然兩校校慶都在12月，乾脆補假就訂在北一女校慶當天，「對建中生來說，參加北一女校慶是一項人生成就解鎖」，因此這項政見獲得很大共鳴，對選情大大加分。

新任副主席黃翊倫也說，選舉期間適逢北一女校慶，當時剛好許多媒體報導北一女校慶，出現很多建中生的趣聞，媒體曝光強化了競選政見，拉抬選舉聲量，也讓本屆班聯會選舉，從政見發表到投票率，都是近幾年新高，當選後會努力落實政見，將向學校、台北市教育局爭取彈性補假。

▲北一女校慶當天，建中教室實況。（圖／建中新聞社提供）

▲北一女校慶當天，建中教室缺課實況。（圖／建中新聞社提供）

建中校長莊智鈞說，兩校校慶互訪是歷年傳統，之前也曾與北一女校長陳智源聊過此事，但依據台北市教育局現行規定，校慶補假必須在一周內完成，明年建中校慶預計會在12月2日舉行，而北一女校慶固定在12月12日，會超出教育局一周內的規定，新任班聯會主席政見立意很好，能否執行還要再跟教育局溝通。

至於每年「北一女校慶，建中生缺課多」的現象，莊智鈞則是持開放態度，他說，只要學生完成請假程序，要參加友校的校慶，校慶當天也有很多教學與科展成果展出，兩校正常交流，樂觀看待，還說男校學生難免會對女校有所憧憬，每年上課兩百天，少上幾個小時的時間，影響不大。

▲北一女校慶。（圖／記者楊惠琪攝）

▲每年12月12日北一女校慶當天，是建中生的朝聖日。（圖／記者楊惠琪攝）

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
快訊／NBA揮拳大亂鬥！　3人遭驅逐出場
蕭敬騰急送醫！一照X光GG了　傷照曝光
達人推6張「2023年神卡」　最高回饋衝到10%
台灣人超愛說「4個字」！　韓女滿頭問號
乳搖女神脫光了！　丈夫「伸1根手指幫遮」震撼90萬人
快訊／推特全球大當機！　用戶無法登入
獨／建中補假要跟「北一女校慶」同天　高票當選班聯會正副主席
快訊／跌破萬四！　台股崩跌180點
一個班機52％陽性！　義下令「自中國入境者」強制篩檢

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

訂位接滿！耶誕夜「8成座位突取消」火鍋店錯愕　客人1舉動戰翻了

春節出遊注意了！　除夕到初五...彰化計程車每趟加收100元

4年完成服役學業　寒暑假恐泡湯「大學生活不完整」

男友喊買二手車「女業務幫做半套」！她氣炸…反被罵：開不起玩笑喔

麥當勞買袋子！一看發票「變49元購物袋」　他驚：不賣塑膠袋了嗎

研究揭：女生「1能力」超敏銳！　秒知你是不是單身狗

高雄今早規模3.5地震　最大震度3級

中國入境唾液採檢「不含港澳」　台大醫揭1關鍵：情況不同

獨／建中補假要跟「北一女校慶」同天　高票當選班聯會正副主席

「元旦連假雨量圖」讓北東絕望！彭啟明曝「典型冬季日常」2特徵

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」　路口緊鄰醫院救不回

華莎xHeize女團歌串燒！　《PINK VENOM》《LOVE DIVE》過分好聽

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

駕駛硬切車道稱「有打方向燈」　騎士怒關後照鏡：不看幫你收

虎斑貓享受被踢的感覺　每天跑嫩嬰腳下等按摩

訂位接滿！耶誕夜「8成座位突取消」火鍋店錯愕　客人1舉動戰翻了

春節出遊注意了！　除夕到初五...彰化計程車每趟加收100元

4年完成服役學業　寒暑假恐泡湯「大學生活不完整」

男友喊買二手車「女業務幫做半套」！她氣炸…反被罵：開不起玩笑喔

麥當勞買袋子！一看發票「變49元購物袋」　他驚：不賣塑膠袋了嗎

研究揭：女生「1能力」超敏銳！　秒知你是不是單身狗

高雄今早規模3.5地震　最大震度3級

中國入境唾液採檢「不含港澳」　台大醫揭1關鍵：情況不同

獨／建中補假要跟「北一女校慶」同天　高票當選班聯會正副主席

「元旦連假雨量圖」讓北東絕望！彭啟明曝「典型冬季日常」2特徵

嘉義魚塭工寮藏改槍工廠　警攻堅逮2通緝犯...粉塵氣爆虛驚一場

台積電劉德音宣布「3奈米量產」　終端價值超過1.5兆元

便祕不適又討菸被拒　逆子6刀刺殺母親二審再判刑

比柯文哲還多！　蔣萬安宣布：北市明年恢復1500元重陽敬老金

阿翔辣妻突PO婚姻之道「人是互相的」！看另一半私下1舉動：也太愛自己

幽靈人口賄選！基隆里長夫妻假遷戶籍　挨告當選無效

蘋果最強晶片要來了！外媒曝最新MacBook Pro將搭載

訂位接滿！耶誕夜「8成座位突取消」火鍋店錯愕　客人1舉動戰翻了

快訊／NBA驚爆揮拳大亂鬥　活塞、魔術之戰3人遭驅逐出場

宋逸民教會黑幕連環爆！　他揪出「最扯關鍵」：觀念不同直接叫人家異端

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

生活熱門新聞

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字

苗栗懶人露營住到發霉帳篷！業者反擊了

老公抱弟媳「一手伸到下體」！妻忍10年：是個婊

幼兒園老師熱舞「抖動19秒」　媽媽們怒了

爽交到「阿嬤型女友」　他付完帳一看手機傻眼！

日本單日415死創新高！林氏璧建議帶3寶赴日

普拿疼一盒喊1500元「是真的」　藥師抬價拒道歉

博客來沉默4天發文遭灌爆　態度讓會員心寒

今明雨擴全台　2地區一路下到明年

逛UNIQLO變內褲賊　他曝「最新後續」！千人炸鍋

「兒子故意考96分」媽媽求解　過來人點破

「普拿疼錄音」打臉食藥署　女記者委屈發聲

更多熱門

相關新聞

放學直奔機場　北一女樂儀旗隊赴美參加「玫瑰花車大遊行」　

放學直奔機場　北一女樂儀旗隊赴美參加「玫瑰花車大遊行」　

暌違18年，北一女中樂儀旗隊再度獲邀參加美國加州玫瑰花車元旦大遊行，今晚（27日）啟程赴美，因返台隔周就要段考，為了不影響課業，學校特別安排「晚去早回」的「紅眼班機」，今天放學直奔機場，1月6日清晨返國，也是背著書包直接上學去。

建中與南科實中「科技結盟」　推動「高中機器人隊伍」躍國際

建中與南科實中「科技結盟」　推動「高中機器人隊伍」躍國際

初鹿風華騰躍！初鹿國小歡慶創校百年

初鹿風華騰躍！初鹿國小歡慶創校百年

北一女校慶「建中生缺課多」　男校師：還以為公車坐錯站

北一女校慶「建中生缺課多」　男校師：還以為公車坐錯站

北一女樂儀旗隊赴美「超殺紅眼班機」　校長隨行課業輔導

北一女樂儀旗隊赴美「超殺紅眼班機」　校長隨行課業輔導

關鍵字：

北一女建中校慶缺課班聯會

讀者迴響

熱門新聞

21歲女星確診轉中重症！燒到送急診

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

因1張衛生紙被媽罵！國小童發抖說：我恨妳

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

嘉義兒陳屍床上　母親後門外亡

要剪卡了！2023年5張卡跌落神壇　達人點名這張必剪　

宋逸民夫妻開教會還賣藥！大咖女星決裂6年

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字

年度最佳手機出爐！它打敗iPhone和三星

男星出車禍「沒外傷卻站不起來」！一聽醫生宣判哭了：半年無法跳舞

苗栗懶人露營住到發霉帳篷！業者反擊了

朱芯儀被「家長群組」逼走！兒轉學

老公抱弟媳「一手伸到下體」！妻忍10年：是個婊

子瑜現蹤林百貨買包　原因讓店員泛淚

宋逸民躲7天「她怒提4大訴求」逼出面！

更多

最夯影音

更多
大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑
動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」　路口緊鄰醫院救不回

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」　路口緊鄰醫院救不回

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面