旺宏科學獎揭曉「鄭名揚靠漫畫摘金」　陳奕嫚「讓蟑螂痛痛」奪銀

▲花蓮高中鄭名揚（左）奪旺宏科學獎金牌，與指導老師黃楨喻（右）合影。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

有「高中的諾貝爾獎」之稱的旺宏科學獎今（20日）舉行頒獎典禮，今年最大獎由花蓮高中高三學生鄭名揚，以資訊作品「動畫漫畫化：以漫畫格式呈現動畫」摘金；而北一女中高三學生陳奕嫚，對蟑螂進行自噬、截肢、溫水煮等手法，測試蟑螂的痛覺，抱回銀獎，本屆生活類主題獲評審青睞。

旺宏教育基金會從2002年舉辦第一屆「旺宏科學獎」，20年來已有逾兩萬名師生曾投入這項競賽，更被喻為「高中的諾貝爾獎」，今年全國有589多件作品參賽、共20件作品入圍，今（20日）下午舉行頒獎典禮，金牌、銀牌、優勝者，各可獲得大學4年共40萬、20萬、10萬元獎學金。

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本屆金牌得主由來自花蓮高中的鄭名揚「動畫漫畫化：以漫畫格式呈現動畫」獲得。鄭名揚說，動畫公司會把暢銷的漫畫「動畫化」，那能否反過來把動態的動畫「漫畫化」呢？他以電腦程式設計，擷取動畫影片中的畫面、對話與角色等三大資訊，再統整這些資訊，最後動態影像變成靜態的漫畫。

鄭名揚今上台領獎時，以很漫畫的口吻「哇賽」開頭，他說，沒想到能夠站上夢寐以求的舞台領大獎，「就如同動漫主角一樣，很不真實」。他說，自己從小就看動漫，但因為升學關係，沒有太多時間看完整部動畫，才會想研究能否把動畫變成一幅幅的格狀漫畫，可以用最短的時間觀賞一部動畫電影。未來還可以應用在時下熱門的韓劇上，只要加入「人臉辨識」功能，就可以把韓劇變成漫畫版。



▲北一女陳奕嫚（中）奪旺宏科學獎銀牌，與校長陳智源（左）、指導老師蔡任圃（右）合影。（圖／記者楊惠琪攝）

北一女中陳奕嫚「以誘發性自噬行為與熱刺激探討蟑螂足部之痛覺受體分布與急性／慢性痛覺反應」獲得銀牌，研究為了探究蟑螂的痛覺，讓蟑螂以自噬方式，啃咬自身的足部，發現蟑螂的前腳與中腳的腿節，有痛覺受器，此外，還把蟑螂進行「截肢」後，再倒入熱水測試痛覺，甚至還以「溫水煮蟑螂」方式，逐步加溫測試。

陳奕嫚說，為了這次研究，前後花了兩年時間研究蟑螂，尤其去年因疫情停課，陸續從學校實驗室把150隻體型大的美洲蟑螂帶回家研究，平常都放在浴室，需要時就分裝到研究器皿中，但難免不小心逃脫，就在浴室追趕跑跳抓蟑螂，還好父母也都不怕蟑螂，今天父母也陪同領獎，陳媽媽說，很開心女兒獲獎，但唯一的後遺症就是「後來家裡蟑螂變多了」。