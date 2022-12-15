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北一女校慶「建中生缺課多」　男校師：還以為公車坐錯站

▲北一女校慶。（圖／記者楊惠琪攝）

▲北一女校慶吸引不少建中生前往。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市北一女中本周一（12日）舉辦119周年校慶，當天並非例假日，但校園卻湧入大批建國中學學生，引發熱議。有建中生在Instagram記錄這有趣的「校園奇景」，因為兩校路程不遠，校慶當天除了熱情的家長外，校園處處可見建中生，建中一名國文老師也說，公車到北一女時，一票建中學生下站，還以為自己坐錯站了。

每年12月12日是北一女校慶，有別於多數學校會特別選在例假日舉辦校慶，北一女則無論是否為假日，都在校慶當天如期舉行，今年北一女校慶是周一上班上課日，但校園裡卻出現許多建中生的身影。

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由建中一年級陳同學發起的建中新聞社，特別針對北一女的校慶奇景做了「特別報導」，陳同學表示，自己是「請假」前往北一女校慶現場，發現當天有為數眾多的學長和同學，而自己班上同學的缺課率也超過1/3，可見建中生在上課日及北一女校慶間的取捨。

陳同學指出，校內有一名國文老師還說，北一女校慶當天，公車行經北一女站時，卻是一堆建中生下公車，一度讓他以為這裡是建中的公車站。據他瞭解，建中生參加北一女校慶，通常是找朋友、社團或科展交流等，像他則是好奇想看看女校校園長什麼樣子。

▲北一女校慶當天，建中教室實況。（圖／建中新聞社提供）

▲北一女校慶當天，建中有班級約1/3學生缺課。（圖／建中新聞社提供）

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