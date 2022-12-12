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北一女樂儀旗隊赴美「超殺紅眼班機」　校長隨行課業輔導

▲北一女樂儀旗隊感恩茶會。（圖／記者楊惠琪攝）

▲吳寶春（左）捐出50萬元為北一女樂儀旗隊籌旅費，右為北一女校長陳智源。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

暌違18年，北一女中樂儀旗隊再度獲邀參加美國加州玫瑰花車大遊行，將於2023元旦赴美表演，也是全亞洲唯一受邀的學生隊伍，因出國團費高達2千萬元，在家長會與各界響應募款下順利成行。校方今（12日）舉行感恩茶會，去年玫瑰花車遊行總裁米勒博士到校授旗，響應捐款的麵包師傅吳寶春也到場為學生加油。

北一女中今（12日）歡度119周年校慶，特別舉行「北一女前進2023美國玫瑰花車遊行」感恩茶會。北一女校長陳智源表示，這次能夠順利出國，感謝華航、悠遊卡公司、中華文化總會、台灣證券交易所等單位協助，相信樂儀旗隊一定會在國際舞台上，展現苦練多時的成果。

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吳寶春致詞時表示，自己當年自己出國比賽時，也是受很多烘焙同業幫忙，籌募了50萬元當出國參賽經費，「如果沒有當年的50萬元，就沒有現在的吳寶春」，因而捐出50萬元，希望能繼續傳承，幫助更多人圓夢。

北一女樂儀旗隊學生為了這次出國演出，從今年暑假就展開魔鬼訓練，開學後平日利用早自習、午休、放學練習，每周六也都全天練習，因返台後隔周就要段考，為了不影響課業，特別準備了「超殺紅眼班機」，出發當天，傍晚下課就直奔機場搭晚班飛機，返國當天清晨抵達，也是背著書包馬上到校上課，甚至還安排物理、數學老師隨行，將利用表演空檔進行課業輔導，所以行李箱除了衣物，也塞滿了書本。

北一女秘書吳銘祥說，這次是解封後首度出國演出，所有學生都很珍惜這次演出機會，樂儀旗隊共有127人出國，其中有5位是高三生，返國就馬上要投入學測，為不耽誤課業，他和校長此次隨行，將分別擔任數學、物理課輔老師，利用排練空檔，提供學生課業輔導。

▲北一女樂儀旗隊感恩茶會。（圖／記者楊惠琪攝）

▲去年玫瑰花車遊行總裁米勒博士為北一女樂儀旗隊學生授旗。（圖／記者楊惠琪攝）

北一女樂旗隊家長後援會表示，美國加州玫瑰花車大遊行一直是美國加州的年度盛事，每年由全美和來自海外的頂尖高中學校樂隊參與演出，有近70萬現場觀眾，透過電視台現場轉播到世界各地，觀眾逾3000多萬人。北一女樂儀旗隊曾在1996及2005年兩次應邀參加玫瑰花車遊行，這次是暌違18年，第3度參與這場年度盛會。

北一女樂儀旗隊預計12月27日啟程赴美，2023元旦參加美國加州年度盛事玫瑰花車大遊行，全程徒步近10公里、連續2個多小時演出，總計11天行程、共3場表演，也將在美國迪士尼樂園演出，預計明年1月7日返台。

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