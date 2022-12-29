中國入境全面PCR「不含轉機」　王必勝：會針對港澳瞭解中

▲桃園機場，資料照。（圖／記者彭懷玉攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸邊境政策鬆綁，指揮中心決議從明年1月1日起實施為期一個月的中國航班乘客進行唾液PCR採檢，對象包含中國直航航線入境與金馬小三通乘客，沒有包含轉機旅客。指揮中心指揮官王必勝今（29）日表示，從中國大陸來轉機以港澳為主，是否要有進一步有管制措施，指揮中心正在瞭解當中。

中國大陸明年1月8日起取消入境隔離政策，有序恢復公民出境旅遊，各國紛紛祭出相關邊境管理措施。指揮中心宣布國內從1/1零時起至1/31為止，除維持現行不開放中國觀光客來台之政策外，針對中國大陸入境航班乘客會有加強檢疫專案，針對中國4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案來到金門、馬祖港口的旅客，入境時須於機場(或港口)配合採集唾液檢體進行PCR檢測。

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不過採檢對象僅有直航卻不包含從第三地轉機旅客，王必勝回應，從中國大陸轉機到台灣最大部分在於港澳，就目前指揮中心瞭解狀況，香港疫情比較透明，看起來在另一波高峰但也還算穩定，和疫情發展中的中國不一樣，變異株資訊也有持續公布。

此外，香港今天起也有一些針對中國到香港去要求提供48小時PCR證明等相關措施，顯示香港也有做相關檢測，指揮中心會進一步瞭解當地實施狀況，再進一步考慮是否要對港澳做進一步的管制措施。

另外有專家提出唾液PCR準確率僅有7成，建議改採鼻腔PCR，王必勝回應，以國內實際操作經驗來看，唾液篩檢準確率和鼻腔篩檢相當，精準度沒有問題。而先前醫院承接機場篩檢都會在1天內提出報告，以現在的數量來說絕對足以因應，不會有所延遲。

王必勝說，所有入境者都還是受到0+7自主管理規範，發給4劑快篩，出門要有2天內陰性結果，這些措施足夠嚴密，阻擋病毒擴散。

▲中國航班加強檢疫措施。（圖／指揮中心提供）