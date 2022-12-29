確診暴增4成「第3波疫情開始」　王必勝：聚餐尾牙減少互動交談

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今表示，國際間新冠病毒變異株疫情持續，各國邊境也逐步調整開放，目前國內疫情處於另一波的上升階段。指揮官王必勝今也提出5點建議，包括參加跨年等大型活動要全程戴口罩，符合間隔時間者也要追加接種BA.5次世代疫苗，以增加保護力。

王必勝指出，鼓勵家中有長者或高風險族群民眾、春節前後有出國規劃或家中有國外返台親友、已完成基礎劑但尚未接種追加劑者、曾感染確診已康復滿3個月尚未接種雙價BA.4/5次世代疫苗，以及曾接種雙價BA.1次世代疫苗可依自身風評估，接種1劑雙價BA.4/5次世代疫苗。

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需注意的是，近期天氣多變，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，要在身體狀況較穩定後就近前往接種，接種後也要多加留意身體狀況，多喝水多休息，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。

王必勝提醒，無論是否曾確診，符合間隔時間者均建議追加接種BA.5次世代疫苗，以增加保護力，降低相關風險，參加大型活動也建議全程戴口罩，長者、幼兒量避免參加人多的活動，另外，聚會、聚餐時除必要飲食等需求外，建議盡量戴口罩，減少與不特定對象近距離互動、交談。

▲▼12/29 本土疫情升溫民眾防疫建議。（圖／指揮中心提供）



