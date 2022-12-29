入境0+7規定調整！明年1／1起持當日快篩陰性證明可探病

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中國大陸邊境解封倒數，指揮中心今（29）日公布明年1月1日起調整0+7自主防疫指引，由國外入境民眾或確診者同住接觸者，應避免前往醫療機構及長照機構，如有必要前往，須持當日快篩陰性檢測證明。

指揮中心發言人莊人祥表示，先前自主防疫規定返台者禁止前往醫院陪病或探病，並建議延後非急迫性需求醫療或檢查，但今日公布版本修改該項規定，改為「避免前往醫療機構或長照機構，若有必要需持當日快篩陰性證明。」換言之，1/1起入境0+7者，快篩陰性可到醫院或長照機構看病或探病。

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莊人祥另提到，雖然從1/1開始會對自中國大陸入境民眾實施深喉唾液PCR，但還是會針對所有入境民眾發放4劑快篩，入境當日或第一天可以先用快篩檢測，有症狀者也可先測測看，有兩日內快篩陰性結果才能外出。

中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增27,955例COVID-19確定病例，分別為27,803例本土個案及152例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。指揮官王必勝表示，近期確診數都以每日40%幅度上升，「第三波本土疫情已開始」，建議民眾赴大型戶外活動場所可戴口罩，也可儘速施打次世代疫苗，提升自身保護力。

▲0+7自主防疫規範調整。（圖／指揮中心提供）