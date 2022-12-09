彰化科技執法首日違規217件！超速、闖紅燈最多　國庫進帳55萬

彰化福興鄉1名男子，昨天疑似出院後與家人失聯，後來在福寶橋上找到他的機車，但卻不見人影，消防局據報後動員水、陸、空及救援機具進入水域尋找，最後在紅樹林的灘地附近找到該名男子，但人已經明顯死亡，死因正由警方調查釐清。