彰化科技執法首日違規217件！超速、闖紅燈最多　國庫進帳55萬

▲科技大執法彰化市中正路2段與中華路口81件違規。（圖／彰化警方提供）
記者唐詠絮／彰化報導
彰化縣警察局自昨(8)日凌晨12時起，全縣12處科技執法啟動，重點取締項目包括超速、闖紅燈、機車未依兩段式左轉、跨越雙黃實線、雙白實線以及未依號誌指示、取締車輛不禮讓行人等，首日違規最多前兩名路口皆為彰化市包辦，共取締217件，為國庫進帳最高55萬元。
彰化縣警察局分析近3年路口事故、違規及環境等因素，針對12處肇事路口設定重點取締項目，包括彰化市中正路2段與中華路口、彰化市新平路與環河路口、員林市萬年路與靜修路口、花壇鄉東外環路與灣福路口、伸港鄉濱海路與工一路口、和美鎮美港公路與彰新路6段路口、埔心鄉中正路1段與武聖路口、永靖鄉東彰路7段與湳底路口、社頭鄉員集路與崙饒路口、 福興鄉臨海路與福正路口、社頭鄉中山路1段與和平三路口、秀水鄉彰鹿路與民意街口。
▲彰化市新平路與環河路口違規51件。（圖／彰化警方提供）
科技執法上路首日執法，彰化縣警局統計闖紅燈36件、超速48件、未依標誌標線59件、未依號誌47件、跨越雙黃（白）線27件，分別開罰600元至5400元不等，也為國庫進帳55萬元，唯一一處取締取締車輛不禮讓行人社頭鄉中山路1段與和平三路口則掛零。
彰化縣警察局交通隊副隊長許自強表示， 這12處科技執法路口於12月8日零時起正式執法舉發交通違規，請用路人確實遵守交通規則，強調科技執法目的是希望遏止違規、防制事故，全天候科技化執法輔助，希望用路人遵守交通規則。
▲社頭鄉中山路1段與和平三路口違規0件。（圖／ETtoday資料照）
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