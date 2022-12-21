達人狠用心！駕駛重複收3紅單氣炸　真相揭曉：省了快3萬

▲連姓駕駛人連續收到三張同樣時間地點的罰單，以為自己被重複開單。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名連姓車主因交通違規被開罰，只是他每次繳完一張，隔了一個月左右就會再收到一張「同樣時間地點」的罰單，連收三張罰單後連姓車主懷疑自己被「拔了三次毛」，氣得向《東森新媒體ETtoday》投訴。

連姓車主承認自己有違規事實，因此收到第一張罰單後，乖乖去便利商店繳罰單，沒想到繳完沒幾個星期又收到，陸續收到三張違規時間、地點一模一樣的罰單，懷疑自己被重複開罰，痛罵「有這樣一隻牛被剝三次皮的嗎？政府有這麼缺錢嗎？」認為無法理解警方開單方式，難道都沒有嚴格的審核的機制嗎？真的令人無法苟同。

▲▼檢舉達人特別將違規事項逐項列出，包含跨越雙黃線、逼車、逆向行駛元，闖紅燈元共計4項違規、罰緩最高恐3萬2100元。





新竹市警局調查後發現，連姓車主的違規是由民眾檢舉，熱心民眾用心良苦，可能怕員警漏開單，還特別將連姓車主違規事項一項一項列出來，包含跨越雙黃線(600元-900元)、逼車(6000元-2萬4元)、逆向行駛(600元-1800)元，闖紅燈(2700元-5400)元共計4項違規、罰緩最高恐3萬2100。

警方解釋，收到檢舉人上傳資料後，警局會查核違規事實，一律小心認定，確認事實明確，所以製單時間才會有先後之別，原則上，收到檢舉後2個月製單完成，都算合理，而連姓車主的製單時間也都符合規定。

車主得知真相後大喊冤枉，直呼自己沒有闖紅燈也沒有逼車，最後他被開出不遵守道路交通標線之指示 （900元）、不依規定駛入來車道（900元）、直行車佔用轉彎專用車道（600元）三張罰單、合計2400元，比檢舉達人的檢舉金額還少了2萬9700元。

▲車主收到罰單繳完沒多久又來，因分開時間寄單，讓他誤以為遭重複開罰。

►巴掌事件帶衰！頭份太玄宮還沒開告 民眾先檢舉違建

►霸王寒流才開始！ 「山區體感溫度僅5度」新竹2天已13人死亡



►90歲爺爺成功救回！ 新竹山區「體感溫剩4度」3天21人猝死



►紓困金2500元又來了！4千民眾年底補荷包 資格、時間曝



►百歲人瑞喜喪！子孫靈前打成一團 72歲兄頭骨破裂送醫不治