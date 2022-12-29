熊大兔兔「兔年大吉禮盒」超萌！超市量販春節伴手禮亮點一次看

▲美廉社今年首度攜手LINE FRIENDS明星熊大、兔兔，推出「兔年大吉禮盒」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

春節即將到來，各大量販及超市也紛紛推出伴手禮、新年禮盒，美廉社今年合作LINE FRIENDS人氣明星，集結熊大、兔兔推出「兔年大吉禮盒」，每盒售價750元，購買2件還有88折優惠。此外全聯也祭出「黃金年貨日」推出超過200款禮盒，挑戰市場最低價；City’super獨家代理ROYCE’巧克力也祭出6款新春限定包裝禮盒。

●美廉社

美廉社今年首度攜手LINE FRIENDS明星熊大、兔兔，推出「兔年大吉禮盒」每盒售價750元，12/29在全台門市發售，禮盒內含美廉社熱銷零食芭樂乾、草莓乾特裝版，還有日本進口天空之月樽熟梅酒720ML(原價650元)、LINE FRIENDS明星撲克牌。禮盒設計更藏入小巧思，果乾包裝內盒一剪，馬上變成熊大、兔兔喜氣春聯，送禮自用兩相宜；購買任2件禮盒，還可享有88折優惠。

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▲美廉社攜手LINE FRIENDS明星熊大兔兔，推出「兔年大吉禮盒」每盒售價750元。（圖／業者提供）



●全聯

全聯針對年節送禮需求，推出「超過200款禮盒」挑戰市場最低價，網羅堅果禮盒、休閒餅乾、酒類、精補品等多樣選擇，其中推薦新上市的萬歲牌珍饌綜合堅果禮盒、萬歲牌堅果咖啡綜合禮盒、DanDPak綜合堅果禮盒4入組，特價428元~499元。

餅乾禮盒則有可愛的格力高Pocky懶散兔午茶馬克杯禮盒、meiji明治新春好運加疊組，在年節團聚時凝聚親友的互動，特價399元。元本山海苔禮盒則送米奇、米妮；還有獨家暖春喜悅綜合禮盒。而熱銷的飲品與精補品，特別推薦五大熱銷首選，包括愛之味牛奶花生、泰山八寶粥、桂格養氣人蔘、白蘭氏雙認證雞精及老協珍人蔘精。

全聯實體門市也祭出「黃金年貨日」，在2023/1/1、1/2、1/7、1/8、1/14、1/15、1/19、1/20，使用全支付，單筆每滿1000元，就送800限時福利點；使用PXPay儲值金單筆每滿1000元，送400限時福利點。

▲City’super獨家代理ROYCE’巧克力也祭出多款新春限定包裝禮盒。（圖／業者提供）



●city’super

City’super獨家代理來自日本北海道的巧克力名店「ROYCE’」，今年採用大紅色作為外包裝主色，展現新年氣息，佐以代表日本正月新年的年賀狀常出現的梅花、芙蓉等插畫，再以金色線條與壓紋勾勒出輕奢氛圍。

全系列6款新春禮盒價位從580元～2850元之間不等，像是台灣年度熱銷霸榜的「巧克力洋芋片」190g一盒售價580元、「甜味黑巧克力與牛奶醇巧克力」40枚售價680元，皆推出新春限定包裝；再加上4款富含隱藏版巧克力的新春禮盒，堪稱史上最多且最豐富的新春禮盒。

▲ROYCE’巧克力祭出多款新春限定包裝禮盒。（圖／業者提供）



●愛買

愛買量販今年準備異國進口禮盒、可愛卡通聯名糖餅禮盒、水果禮盒、進口酒禮盒、健康元氣補品禮盒、茶葉禮盒等，一共80款，最低63折起。像是每年農曆年前詢問度最高的紅帽子「紅帽禮盒」，特價839元，限量2700盒；品酩良伴「日本龜田七種綜合米果禮盒」，特價369元，限量369元；下午茶首選「日本北海道提拉米蘇味脆餅禮盒」，特價249元，限量450盒；可愛療癒萌度爆表的「貓與枕頭餅乾禮盒」，特價299元，限量544盒。

▲愛買量販推出80款禮盒、伴手禮，最低63折起。（圖／業者提供）



＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。