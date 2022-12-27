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社會 社會焦點 保障人權

台中便當店氣爆！廚師二度灼傷　美廉社被波及...燒成一片焦黑

記者白珈陽、許權毅／台中報導

台中市太平區樹孝路上一間雞腿便當店今（27）日傳出嚴重氣爆火警，目擊者陳先生表示，當時突然「碰」一聲，便當店的鐵門直接爆開，一名廚師身上有燒燙傷，趕緊跑到水龍頭沖水，廚師還一度想衝回火場拿東西，火勢逐漸變大後，開始往隔壁美廉社延燒。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中太平一間便當店氣爆，隔壁的美廉社被延燒，店面幾乎半毀。（圖／記者白珈陽攝）

台中消防指出，14時47分獲報樹孝路一間便當店火警，15時01分抵達後，發現一名36歲陳男二度燒燙傷，臉部、手部都有傷勢，意識清楚，緊急送往國軍803醫院治療。火勢則在15時18分控制，總計出動9台消防車、27名消防員。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 該一名廚師正在備料時突然發生氣爆，身上有多處燒燙傷。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

目擊者陳先生說，一開始有一聲大聲氣爆，接著便當店鐵門被炸開，廚師從裡面衝出來，身上因為燒燙傷趕緊跑去水龍頭沖水，該男一度還想衝回去火場拿東西，被附近民眾勸阻，火勢一開始小小的，後來越來越大。陳先生說：「我趕緊叫隔壁美廉社員工出來，不要在裡面顧了，10分鐘左右消防車就來了，當下聽起大概有3波氣爆，後來就是燃燒的爆炸聲。」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲消防表示，火勢在15時18分控制，已將受傷陳男送往803醫院治療。（圖／記者白珈陽攝）

台中消防第三大隊組長葉至峰表示，抵達現場後2間店鋪都有全面燃燒，據現場關係人表示，是一名便當店員工在備料時造成氣爆，目前已送醫，意識清楚，有2度灼傷。

▲台中太平樹孝路上一間便當店傳出嚴重火警。（圖／民眾提供）

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