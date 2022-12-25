快把握！美式「買1送1」最後一天　超商限時咖啡優惠看這裡

▲7-11精品美式、特大美式「買1送1」最後一天。（圖／各業者提供）



記者林育綾、周姈姈、蕭筠／台北報導

咖啡控要把握！為慶祝聖誕和跨年，4大超商、連鎖超市相繼祭出咖啡飲品優惠，包括7-ELEVEN美式買1送1、拿鐵買2送1等；全家也推出大杯單品美式2杯99元、私品茶65元系列2杯99元等，優惠只到今（25）日，想省荷包要把握最後時機。另外萊爾富、OK mart也在指定日期推出咖啡及飲品優惠，像是阿華田系列單杯7折，滿足小確幸。

●7-ELEVEN



7-ELEVEN全門市祭出咖啡飲品優惠今（25）日最後一天！包括CITY PRIMA精品美式、CITY CAFE特大美式同品項可享買1送1，冰熱任選；CITY CAFE特大拿鐵同品項買2送1，冰熱任選，以及CITY CAFE、CITY PEARL黑糖珍珠、CITY TEA現萃茶指定商品同品項也可享買2送2。

而在12月29日前，OPEN POINT行動隨時取也祭出限時咖啡優惠，包括「CITY CAFE特大拿鐵／美式任選12杯580元」、「CITY 水果系列指定品項（西西里風系列、蘋果系列、香鑽水果茶）任選12杯700元」、「CITY PEARL珍珠系列指定品項（咖啡珍珠歐蕾／抹茶珍珠歐蕾)）任選12杯630元及「CITY TEA現萃茶經典純奶茶／純奶青任選12杯400元」，限同品項、同規格及同價位可冰熱互換。﻿

●全家



全家便利商店今（25）日在APP隨買跨店取也推出「Let’s Café大杯單品美式2杯99元」、「Let’s Café大杯單品拿鐵3杯199元」及「私品茶65元系列2杯99元」共3大咖啡優惠活動。

▲迎接聖誕，全家超商也祭出咖啡飲品優惠。（圖／業者提供）



●萊爾富



萊爾富全門市、Hi-Life VIP APP整買零取推出限時咖啡優惠，在指定日期12月30、2023年1月6日可享「Hi Café大杯特濃美式買7送5」及「Hi Café大杯特濃拿鐵買7送4」；12月26日、2023年1月2日、1月9日可享「Hi Café大杯美式買8送5」及「Hi Café大杯拿鐵買8送4」，以上皆可透過紙本或存入Hi-Life VIP APP寄杯，冰熱任選，兌換天數為90天。

●OK mart



OK mart 全門市即日起至12月28日祭出全新限定飲品「熱經典阿華田」、「阿華田摩卡拿鐵」，可享「單杯7折喝」下殺優惠；12月29日～2023年2月8日還加碼「黑糖道黑糖拿鐵」、「黑糖道黑糖醇奶茶」，推出「單杯7折」小確幸。

●全聯

全聯為慶祝跨年，實體門市特別於12/31~2023/1/1，推出OFF COFEE熱美式「買1送1」；1/1元旦當天，自備飲料杯購買熱美式，只要1元，每店限量100杯。