快訊／博客來「撤換陳律師」遭網路公審　律師4點反擊：陰謀論

▲博客來日前無預警開除工作20多年的清潔阿姨，爆出「假承攬真雇傭」爭議，近日雙方達成和解。（圖／記者許力方攝）

記者柯沛辰／綜合報導

博客來爆出「假承攬真雇傭」，爭議持續延燒。統一超商委任律師劉韋廷28日晚間表示，沒人要求清潔阿姨或其家人撤換陳又新律師，而且錄音也是家屬期望。他指出，當初陳律師接到阿姨諮詢，未先聯絡博客來洽談，就把資訊放上網路公審，但大眾卻說「一定要用這種方式才能讓博客來妥協」，這種說法對博客來而言不太公允。

劉韋廷表示，清潔阿姨家人不想事件發酵，希望盡快落幕，才解除委任律師，「陰謀論說博客來先要求阿姨撤換陳律師，完全不實」。他透露，當天下午和談時，他跟陳律師、博客來主管有同一個LINE群組，但對方臨時告知「家屬不請他加入和談」，這完全是阿姨及其家人的意思，「博客來或我都沒有任何要求解任，還反過來邀請陳律師加入」。

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至於阿姨沒有委任律師，是否影響了應有的權益？劉韋廷認為，雙方和談時，博客來提供了比勞基法更優惠的方案，但阿姨只選擇勞基法該有的權益，「我也不懂就算陳律師在場，我們都提了比阿姨所選更好的條件，阿姨就是不要，到底跟陳律師不在場有甚麼關係？」

劉韋廷說，清潔阿姨不希望博客來受到影響，也不希望家裡被打擾，所以未接受書面和解的提議，因為姓名恐怕會曝光，所以才決定改用錄音的方式，「錄音內容是由阿姨的家人準備，阿姨照著念，然後阿姨的家人全程錄影...這些內容就是阿姨希望我傳給媒體，告訴社會大眾，事情已經結束。」

律師劉韋廷臉書全文：

一、沒有人去要求清潔阿姨或其家人撤換陳律師，是清潔阿姨家人不想事情弄這麼大，希望趕快結束，所以解除委任律師，希望趕快把事情落幕，陰謀論說博客來先要求阿姨撤換陳律師，完全不實。

當天下午要和談，我還跟陳律師還有博客來主管同一個LINE群組，請陳律師一起參加，是突然陳律師告知當事人家屬不請他加入和談，才臨時由博客來跟我與阿姨跟家屬談，這全是出於阿姨跟家人的意思，博客來或我都沒有任何要求解任陳律師的想法，反過來，陳律師加入談判，對博客來也沒有任何問題。

而且我們提了比勞基法更優惠的方案給阿姨，阿姨只選擇勞基法該有的權益，我也不懂就算陳律師在場，我們都提了比阿姨所選更好的條件，阿姨就是不要，到底跟陳律師不在場有甚麼關係。

二、阿姨的錄音，是阿姨的家人希望趕快把事情告一段落，不要一直新聞這樣延燒，影響他們家人也影響公司。因此我們建議可以寫一個書面給大眾表示我們雙方已經和解，但文字上可能會有阿姨的名字，才能代表阿姨。

阿姨也不想有名字讓大家知道，所以才決定改用錄音的方式，錄音的內容是由阿姨的家人準備，阿姨照著念，然後阿姨的家人全程錄影，而我幫忙錄音，阿姨念了很多遍，因為很擔心她的國語不好，也不擅言詞，一句一句念，很像被要求念的，只是雖然念了很多遍，還是可能被人誤以為是被逼著念，或甚至被人誤會是偷錄音，還公布給大眾，實際上，這些內容就是阿姨希望我傳給媒體，告訴社會大眾，事情已經結束，別再一直延燒了，因此並沒有偷錄音或洩漏秘密問題。

三、是否一定要把阿姨個人跟博客來的換約糾紛丟到網路上公審，才能換來博客來妥協，並且給一筆錢，這恐怕是一個臆測問題？

如果真的曾經發生過阿姨諮詢陳律師，讓陳律師先跟博客來聯絡，而博客來不願意和談，這樣才有對造組吧，但現實是阿姨問了陳律師，陳律師就放上網路，根本沒有先跟博客來聯絡過就延燒，博客來知道阿姨的訴求也馬上跟阿姨和解，然後大家就說，一定是要用這種方式才能讓博客來妥協，這恐怕對博客來也不公平。

我自己處理糾紛的方式，我會選擇先跟博客來談判，如果博客來不願意或是沒辦法處理，才會選擇訴訟或是公開讓社會大眾來公平當事人的私事。更何況當事人只是一個清潔阿姨根本不知道會鬧成這樣，律師也要事先告知可能的風險， 或是會用這樣處理方式，可能導致全民公審以及影響整個博客來上下的員工。

四、有人問我，為什麼周日發文又刪文，是因為我當日的發文已經很多媒體報導，而且我發文的目的是提供阿姨的錄音給社會大眾，依照阿姨的意思告訴社會大眾事情已經和解解決，因此，我也不想讓阿姨的錄音一直在網路播放，已經達成阿姨要我做的事，我也希望讓阿姨生活回到正常，所以當日晚上就刪除文章。