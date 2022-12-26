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博客來開鍘總經理　PTT鄉民傻眼直呼「沒道理」：該開除的不是他

▲▼ 博客來。（圖／記者劉維榛攝）

▲博客來近日爆出「假承攬真雇傭」，火速開鍘總經理，但PTT不少鄉民卻為他抱屈。（圖／記者劉維榛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

知名網路書店博客來近期爆出「假承攬真雇傭」，無預警解雇一名工作20多年的清潔婦，且不給退休金，引發輿論撻伐。事件爆發後，博客來火速發聲明止血，將總經理江呈欣調離現職。不過，不少PTT鄉民直呼沒道理，認為應該懲處人資部主管才對。

律師陳又新近日在臉書揭露案件細節，指一名不識字的清潔阿姨在博客來工作20多年，每天正常上下班打卡，卻被無預警告知「明年不用來了」，疑似「假承攬真雇傭」，「我怎麼也沒想到，網路書店霸主也幹這種事，還把這種違法手段用在這位工作20幾年、月薪只有二萬九千五百元的艱苦人身上。」

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輿論發酵後，博客來火速拔掉總經理江呈欣官位，24日晚間以百萬元與清潔阿姨達成和解，其中包括勞退、勞保、資遣費等，完全按照勞基法。

消息傳回PTT，許多鄉民都留言，「明明是人資的鍋」、「總經理來背鍋，人資長在幹嘛」、「人資主管呢」、「總經理不太可能管到這個，一定是底下人作亂，竟然簽了20年」、「總經理真衰，人資長也要承擔吧」、「人資法務最好都沒事啦」、「人資亂搞吧？怎麼是總經理背鍋？」

不過，也有人認為「如果是人資的鍋，那要主管幹嘛？」、「別說總經理，20年人資部流動都不知道換幾輪了，去哪裡找當年的人」、「竟然動到總經理，公司有責任心」、「總經理一定知道啦，這種簽呈都要上到他那」。

▲▼博客來,陳又新律師發文。（圖／翻攝自臉書）

▲事後，陳又新律師被解除委託，低調在臉書回應此事。（圖／翻攝自臉書）

事後，清潔阿姨及家人認為事件鬧太大，無意讓公司名譽掃地、總經理換人，因此解除了對陳又新律師的委託。對此，陳又新僅在臉書表示，「如果李阿姨未來還有需要我幫忙的地方，我會隨時提供協助，事了拂衣去，深藏身與名。」

台北市勞動局26日指出，已派員前往公司實施勞動檢查，初步認定該公司與清潔員有僱傭關係，違反3條勞基法規定，最高可處300萬元罰款，確切金額將待博客來說明、簽核完畢後確認。至於勞保部分，將由勞動部另案派員稽查。

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