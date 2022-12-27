博客來小編沒工作做了？粉絲團3天沒PO文　網友持續怒灌

▲博客來日前爆出壓榨服務20年的清潔阿姨，引發輿論炸鍋。（翻攝博客來網站）

圖文／鏡週刊

網路書店博客來日前爆出勞資糾紛，「假承攬真僱傭」壓榨服務20年的清潔阿姨，引發輿論炸鍋，雖然事後雙方達成和解，不過北市勞動局派員前往博客來公司調查，初判公司有違法情況，最高可罰百萬。有網友發現，事件曝光後博客來臉書粉專都沒有更新貼文，令人好奇小編是否沒工作做了？憤慨的網友們也持續留言怒灌，希望公司做出解釋。

一名在博客來服務20年的清潔阿姨近期遭到解雇，才發現自己竟然領不到退休金，工作多年來也沒有勞健保和三節禮金，簽的是「承攬」而非「雇傭」契約。

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律師陳又新接獲清潔阿姨的諮詢，將情況曝光在網路上後獲得大量關注，博客來母公司統一超商先是宣布將總經理江呈欣立刻調職，也承諾將依照清潔阿姨20多年的雇傭年資計算勞退、勞保、資遣費等，與當事人和解，不過博客來形象已經大傷，網友紛紛揚言抵制拒買。

▲博客來臉書粉絲團仍停留在上週五（23日）下午5點。（翻攝臉書）

博客來臉書粉絲團已經超過3天沒有動靜，最新的貼文停留在上週五（23日）下午5點，內容是介紹線上藝廊的藝術家，但底下的留言幾乎全是不滿清潔阿姨被壓榨的網友怒灌，「博客來有成千上萬的書卻沒有一本叫［做人的基本道德］的書」、「你這種公司居然是文化產業，真是披著人皮的狼心狗行之輩」、「請問何時要出來解釋一下如此下不人道的行為呢～」

網友激動留言「絕對抵制無良企業，只要想到之前都買你們家的書就覺得噁心」、「我絕對拒買博客來任何東西」、「無良商家改名為刻薄來好了」、「只好給一星負評。未來也將不會在博客來購入任何商品。扯爆」、「人資做的這麼差還不用負責，給個符合勞基法的條件就可以了事，這企業賺那麼凶，結果還這麼摳」。







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