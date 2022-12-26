正義律師逼退博客來反受重傷　同業揭「一人背叛」：結局令人不適

▲律師呂秋遠不捨陳又新，談到「面對當事人的背叛」是律師日常。（圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

知名網路書店博客來近期無預警解雇工作20多年的清潔婦，且不給退休金，引發輿論怒火。事後，博客來火速撤換總經理，並以百萬元與清潔阿姨達成和解。不過，挺身揭露此事的律師陳又新卻遭解除委任，讓不少同業替他抱屈。律師呂秋遠就說，律師這個職業跟醫師一樣，是來修行的，特別是面對當事人的背叛。

呂秋遠在臉書表示，很多人以為律師很厲害，但做這一行是來修行的，要面對各種背叛，像是在委任時故意不說實話，只說對自己有利的「事實」，卻隻字不提自己的糟糕，導致開庭時遭對方律師狠狠洗臉，例如當事人訴狀想離婚，卻不提自己外遇，結果敗訴才怪律師為什麼打輸。

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他舉例，還有一種背叛，是律師交代當事人不能做什麼，但對方偏偏要做，例如交代當事人要準時交付小孩，卻故意把小孩藏起來；交代要給扶養費，但當事人偏偏不給，最後到了法院被法官當場逮打臉，還一臉無辜的樣子，最後敗訴就又是律師的錯，甚至還要被質問「為什麼你沒辦法打贏？」

呂秋遠指出，很多人敗訴怪律師不行，勝訴覺得理所當然，甚至覺得律師費真昂貴，動輒投訴律師、要求打折。不過，這些都是小事，「最讓人難過的，還是當事人翻臉無情。例如當我們在前線作戰時，當事人直接投奔對方敵營。」

他說，訴訟是很折磨人的，尤其很多當事人會認為進法院不吉利，覺得面對大公司、大財團可能會輸，所以自願少拿一點、爭取和解。這種時候，對方律師就會以此要求當事人解除委任律師，「因為在雙方有律師的前提下，只能律師跟律師聯繫，不能直接與當事人聯繫，所以先解除一方的委任，就能直接接觸，用最低代價換取最大利益。」

呂秋遠直言，博客來這件事也大致如此，當陳又新律師揭露這件事情後，對方的處理方式就是讓當事人換掉原來的律師，對外說自己不堪壓力，接著公司律師就能直接洽談，並以「訴訟要打個3、5年，這條件不錯了，要不要和解」之類的理由來說服當事人。

他指出，如果當事人律師在場，當然不會被這種說詞嚇到，但如果當事人已無律師，自然無法判斷該不該同意。這時候，如果對方又勸說，要求當事人乾脆錄音承認自己有問題、一切都是誤會，就能最快拿到補償，又不用打官司，那當事人大概會屈從。

呂秋遠認為，現在清潔阿姨拿到了該有的錢，博客來也換了總經理，一切似乎船過水無痕，「最受傷的，或許就是當時公布這件事的陳律師，即使他很大氣，覺得不在意，當事人的權益有保障就好。」

呂秋遠感慨，律師的工作大概就是這樣，除了防對手，有時候還得防自己人，最後被丟掉的，可能還是自己，所以律師這一行若要認真做，大概就是隨時保持做功德的心，「這類型的事情，都是我們律師的日常，但是這結尾，真的令人不會太舒服就是了。」

▼事後，陳又新律師被解除委託，低調在臉書回應此事。（圖／翻攝自臉書）

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