博客來沉默4天發文遭灌爆下架　「關鍵態度」讓老會員心寒

▲博客來爆出「假承攬真雇傭」爭議，近日雙方達成和解，仍難平息網友怒火。（圖／記者許力方攝）

記者柯沛辰／綜合報導

知名網路書店「博客來」日前無預警解雇服務20年的清潔阿姨，爆出「假承攬真雇傭」爭議。事件爆發後，博客來火速拔掉總經理江呈欣，並以百萬元與清潔阿姨達成和解，但遲遲未對外道歉，仍難平息網友怒火。沉寂4天後，博客來27日首度發文替新書宣傳，又遭網友灌爆，被迫下架貼文。

博客來27日在臉書替電影《阿凡達：水之道》宣傳美術設定集，是風波後首度發文，沒想到留言區仍遭網友灌爆，「跟當事人和解，不代表大眾原諒你們了」、「20年來的剝削都不用道歉嗎？所以真相是什麼？」、「兩份聲明都沒道歉耶」、「所以內部調查進度到哪了」、「公關危機處理0分。想裝沒事避風頭，連一篇說明或道歉文都沒有！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於留言持續發酵，該貼文不久後疑似遭刪除，目前已無法找到。不過，博客來28日再次發文替夢時代宣傳卡娜赫拉主題的夢之遊樂園，又遭網友留言狠酸「這些卡娜赫拉也是承攬的嗎？」、「感覺風頭過了就開始PO文了喔」、「博客來有『無良老闆教戰SOP』這類的書嗎？」

還有網友不滿博客來刪除上一篇文章，留言痛罵「居然還刪文，看來不繼續抵制是不行的，博客來根本沒悔意」、「可惡，上一篇本來想留水之道，但博客來不知道」、「好厲害的若無其事」、「搞笑？昨天阿凡達貼文不夠擋，只好刪掉變成卡娜赫拉」、「好歹發個道歉聲明吧？ 還是覺得台灣消費者很好敷衍？久了就會忘記？」

▼有少數網友力挺博客來，認為公司願意和解簽雇傭「已經不錯了」。（圖／翻攝自臉書／博客來，下同）

不過，也有少數人力挺博客來，並反嗆鬧版網友「（喊抵制）是沒事做？」、「阿姨66歲不識字，博客來願意簽約僱佣已經不錯了，月薪3萬可能還比你薪水高...」、「說要抵制的記得說到做到，這樣我就不用老是半夜起來搶限量書」。

對此，有網友留言緩頰，「小編跟我們就像20年打掃阿姨一樣，都是為了混口飯吃，我也不想再吐你什麼了，希望這次事件讓資方好好審思大企業也要負的社會責任」。但也有一部分人心寒表示，「此生再也不跟博客來購買任何東西」、「已轉向金石堂會員」、「請問如何註銷貴公司的會員帳號？」

針對博客來遭網友出征一事，統一超商委任律師劉韋廷28日晚間也澄清，沒人要求清潔阿姨或其家人撤換陳又新律師，而且錄音也是家屬期望。他指出，當初陳律師接到阿姨諮詢，未先聯絡博客來洽談，就把資訊放上網路公審，但大眾卻說「一定要用這種方式才能讓博客來妥協」，這種說法對博客來而言不太公允。

劉韋廷說，如果是他來處理糾紛，會選擇先跟博客來談判，如果博客來不願意或沒辦法處理，才會選擇訴訟或是公開讓社會大眾來公評當事人的私事。更何況當事人只是一個清潔阿姨，根本不知道會鬧成這樣，律師應該要事先告知風險，或可能採取的處理方式，有導致全民公審以及影響整個博客來上下員工的可能。