役期延長「把台灣推向戰爭邊緣？」　邱國正：敵人要來我就奉陪

▲國防部長邱國正。（圖／記者陳煥丞攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文昨宣布義務役役期恢復1年後，有中共官媒遂大作文章，帶風向稱此舉是把台灣推向戰爭邊緣。對此，國防部長邱國正28日表示，他經常與退將交流，對方曾說，「你要避免引起戰端，但如果敵人一再進逼，你更加知道你軍人職責為何」，所以國軍絕不挑釁，但也絕不退縮，因為敵人不斷逼近台灣，「我們無所退路，我們只有面對」。

對於中國官媒展開認知作戰，指兵役延長是把台灣推向戰爭邊緣，邱國正今天表示，中國認知作戰不會停止，國內無論政治或軍事議題，中方只要能操縱的話，就是認知作戰的範疇。

邱國正說，軍人雖作戰，但軍人最不願意作戰，但這前提是，備戰不求戰，應戰不避戰；怎樣可以避戰？就是被把備戰備好、有應對方式，不是中共打擾我方，國軍就如何調整。國軍走既定路線，任何挫折、困難，身為國軍，主導國家安全。任何危害國安的舉止，國軍有責任要加以捍衛。

邱國正表示，國軍從未挑釁，他也沒放話有種過來，但敵人要來，那他就奉陪；他透露，他經常跟退將討論，對方常對他說，「你要避免引起戰端，但如果敵人一再進逼，你更加知道，你軍人職責為何」，所以國軍絕不挑釁，但也絕不退縮，因為敵人不斷逼近台灣，「我們無所退路，我們只有面對」。