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一人領1200元！18歲「文化成年禮」明年3月上路　可買書看電影

▲▼文化部部長李永得就「文化部推動文化禮金規畫辦理情形」進行專題報告。（圖／翻攝立院直播）

▲文化部部長李永得就「文化部推動文化禮金規畫辦理情形」進行專題報告。（圖／翻攝立院直播）

生活中心／台北報導

文化部為振興藝文經濟，規劃將「藝FUN券」常態化，而近來文化部初步計畫先以「滿18歲青年」為第一波發放對象，鼓勵剛成年的青年接近藝文。文化部長李永得今天在立院備詢時表示，規劃明年3月針對當年度滿18歲族群，約21萬人，每人發放1,200元文化禮金作為成年禮，預計可用於表演藝術、展覽及博物館、視聽娛樂、文創工藝及圖書出版等消費折抵。

李永得表示，這項政策是今年文化部前往歐洲與法國交流時，參考義大利與法國的作法，例如義大利18歲青年只要下載一款APP，政府便會發放約台幣3000元的藝文消費金。而目前文化部已有2億預算，預計用來補助給台灣18歲青年。

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文化部規劃於明（2023）年針對當年度滿18歲族群，約21萬人，每人發放1,200元文化禮金作為成年禮，預計可用於表演藝術、展覽及博物館、視聽娛樂、文創工藝及圖書出版等消費折抵，也為藝文產業培養潛在消費人口，促進產業永續發展。

文化部說明，依據內政部人口統計資料顯示，台灣112年度滿18歲人口約21萬人，以目前規劃每人發放文化禮金1,200元計算，所需總經費約2.5億元，除文化部編列預算2億元外，其餘經費由國家兩廳院依「國家表演藝術中心設置條例」及相關法令規定，廣邀民間企業共同響應支持。

▲▼文化部發行藝FUN券。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部發行藝FUN券。（圖／記者林育綾攝）

文化部規劃，文化禮金將由國家兩廳院「OPENTIX兩廳院文化生活」作為平台，迄今OPENTIX平台已累積超過50萬名會員，具備對接產業市場的通路機制及穩定經營基礎，以永續發展文化禮金的支持系統。因此，文化部編列明（2023）年度公務預算2億元，補助國家兩廳院運用OPENTIX平台發放文化禮金及提供消費抵用管道。

此外，為落實文化平權，照顧無卡或無手機族群、身心障礙者等權益，OPENTIX平台已規劃開發更多元、便利消費抵用機制，以及代理申請及領取服務。另國家兩廳院亦將廣邀表演藝術、展覽及博物館門票、視聽娛樂、圖書出版、文創工藝等不同規模藝文業者參與，並鼓勵藝文業者釋出優惠，搭配OPENTIX平台行銷活動，讓文化禮金的點數能夠擴大流通範圍，共同活絡藝文市場。

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