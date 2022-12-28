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台日學生交換午餐食譜　雲林建國中學北港小鎮飲食

▲雲林縣建國國中中央廚房與日本群馬縣沼田市學校給食中心互換學校午餐食譜及推行營養教育經驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣建國國中中央廚房與日本群馬縣沼田市學校給食中心互換學校午餐食譜及推行營養教育經驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

在大享食育協會協助下，雲林縣建國國中中央廚房與日本群馬縣沼田市學校給食中心，今(28)日互換學校午餐食譜及推行營養教育經驗，經交換菜單後實際供餐給學生食用，除可讓台日學生品嘗到對方國家的營養午餐，並藉由餐點的呈現，了解日本與台灣在食材、烹調方式、供應方式的異同處。

建國國中營養師楊琇棻表示，台日飲食文化彼此接受度高，藉此次活動，除台日友好交流外，也開擴學生對於其他國家學校午餐的國際視野。建國國中提供給日本群馬縣沼田市學校給食中心的台灣特色料理餐點：偽蟹黃粥、爌肉刈包、東山鴨頭、炒高麗菜，讓他們了解雲林、北港這個小鎮飲食文化及在地食材特色。

▲雲林縣建國國中中央廚房與日本群馬縣沼田市學校給食中心互換學校午餐食譜及推行營養教育經驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲日本群馬縣沼田市學校給食中心以其鄉土料理和在地食材食譜，提供建國國中烹飪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「蟹黃粥」運用口湖、台西的海鮮，四湖的南瓜、東勢紅蘿蔔製成，考慮海鮮過敏學生的需求，將蟹黃改成鹹蛋黃，海鮮則用清燙後鋪上。「爌肉刈包」雲林快樂豬的腹脇部位，經過醬油、滷包滷製，包入刈包中。「豆干滷味」將豆干炒糖、燉煮、收汁呈現，再拌入海帶結、鳥蛋、米血，亦是台灣小吃代表。「高麗菜拌炒」利用莿桐蒜頭拌炒而成的高麗菜，香氣撲鼻，清脆又爽口。
 
日本群馬縣沼田市學校給食中心為市內的11所國小、9所國中和1所特殊教育學校，共計21所學校，3,600名學生提供營養午餐。給食中心以其鄉土料理和在地食材食譜提供建國國中烹飪 「豆腐飯」（沼田市利根町大原地區的鄉土料理）、「蔥味噌烤雞」（蔥是群馬的特產之一）、「和風蒟蒻沙拉」（ 群馬縣是日本最大的蒟蒻芋產地。 「日式麵疙瘩 」（沼田市的鄉土料理）、水果：蘋果。
 
建國國中開創雲林縣營養教育推行新方式，與大享食育協會及日本群馬縣沼田市學校給食中心共同合作，以互換菜單方式，讓雲林學童了解異國料理特色，尊重差異性，除了提升營養教育品質外，也讓學童上了一堂人本教育課程。

▲雲林縣建國國中中央廚房與日本群馬縣沼田市學校給食中心互換學校午餐食譜及推行營養教育經驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲經交換菜單後實際供餐給學生食用，除可讓台日學生品嘗到對方國家的營養午餐，並藉由餐點的呈現，了解日本與台灣在食材、烹調方式、供應方式的異同處。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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