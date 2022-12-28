雲林2023元旦升旗　邀請所有鄉親一同排列幸福「YUNLIN」

▲雲林2023元旦升旗經移師到斗南田徑場，邀請民眾一同參與完成創意排列。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

迎接2023元旦升旗活動，雲林縣政府將於1月1日斗南田徑場展開，今（28）日召開宣傳記者說明會，升旗活動邀請三指歌手蔡佩芙擔綱開場表演及國歌領唱，也設計以橙色、藍色氣球創意排出「YUNLIN」字樣，縣長張麗善帶領副縣長謝淑亞、縣府一級主管，偕同斗南鎮長沈暉勛，歡迎鄉親一起迎接嶄新的一年。

▲全程參與活動的民眾在離場前更可前往兌換區，領取限量1000份的台灣之光時尚茄芷提袋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



雲林縣長張麗善表示，2023年元旦升旗活動則與斗南鎮公所合辦於斗南田徑場舉行，當日邀請雲林縣優秀青年代表蔡佩芙擔綱開場表演及國歌領唱，活動中特別設計以「陽光幸福」的橙色氣球及代表「希望和平」的藍色氣球創意排出「YUNLIN」字樣。

張麗善指出，民眾入場時先至入口報到處領取元旦聯名款客製化口罩、空飄彩色氣球和手搖小國旗，工作人員將依序引領民眾進場並排列出YUNLIN隊形，手舉氣球及小國旗共同參與完成在2023年首日，別具紀念意義的千人排字空拍創舉，也為雲林帶來希望跟幸福。

行政處長陳志揚表示，「2023年雲林縣元旦升旗活動」元旦當日上午6時起開放正門、南門、西門讓民眾自由進入會場，全程參與活動的民眾在離場前更可前往兌換區領取限量1000份的台灣之光時尚茄芷提袋，象徵為2023年「袋」來朝氣蓬勃的新氣象。

▲全程參與活動的民眾在離場前更可前往兌換區領取限量1000份的台灣之光時尚茄芷提袋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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