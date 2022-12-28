　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本出國人潮暴增　這機場曝最多日人旅遊地「台灣上榜」

▲日本中部機場,名古屋機場。（圖／記者陳涵茵攝）。

▲日本迎新年，各機場出國人潮暴增。　（圖／資料照）

文／中央社

日本正準備迎接新年假期，由於各國鬆綁邊境管控，讓日本不少機場今年湧現疫情爆發後難得一見的出國潮。離東京市區約一小時車程的成田機場，預估過年期間將有超過30萬人出國。

日本讀賣新聞報導，成田機場今天是出國高峰，出境大廳因湧現攜家帶眷提著大型行李箱的旅客顯得格外熱鬧。成田國際機場公司推估，今年12月23日到2023年1月5日約有31萬300人出國，雖然是去年同期約10.7倍之多，但只有疫情前2019年度的約45%。今天預估會有約2萬5600人出國。一名住在東京都練馬區準備前往韓國的大四學生說：「總算可以出國了，要把過去忍著無法出國的情緒一次發洩掉。」

富士新聞網報導，根據各航空公司公布今天到2023年1月5日止的國際線訂位數，全日空較去年成長近5倍、總數約13萬6200人；日本航空較去年增加逾4倍、總數約14萬1700人。朝日電視台報導，位於九州地方的福岡機場今天也湧現出國人潮，是造成機場相當擁擠的原因之一，可能跟過去受疫情影響造成機場人力不足有關。

福岡國際機場公司表示，2021年幾乎沒有旅客搭乘國際線，但今年底到明年初預料將有約16萬人出國旅遊。中京電視台報導，位於名古屋的中部國際機場今天同樣迎接出國高峰。中部機場公司表示，今天和12月30日各有約2800人出國旅遊，最多旅客要前往的目的地是東南亞，其次依序為韓國、台灣及香港。

▲▼旅遊,觀光團,觀光客,遊客,旅客,景點,國旅,夜市,攤販,陸客,士林夜市,店面租金,士林區,逛街,人潮,經濟,房市,商圈,行人,消費,物價。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣也是最多日人出國旅遊的選擇之一。　（圖／記者李毓康攝） 

根據估算，今年底到明年初的年假期間，約有2萬名旅客會利用中部國際機場出境，雖然是2021年的約24倍之多，但如果跟疫情前的2019年相比，仍然只有約25%的水準。關西電視台報導，關西機場國際線出境大廳，今天也湧現提著行李箱準備出國的人潮。日本航空表示，這次新年假期從關西機場起降航班的訂位數，是去年同期約6倍之多。關西機場公司表示，出國旅客目的地以韓國及東南亞等地為主，出國高峰將落在明天。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
快訊／台灣兵役恢復1年　大陸外交部回應了
鄭州200台車撞成一團！　行車紀錄器曝光
少子化致註冊率雪崩！　未來5年冰河期「40校面臨退場」
快訊／日本單日暴增「415死」！　創歷史新高
母親遭夾死！　他上個月才喪妻悲慟：這個年要怎麼過
快訊／林智堅論文列敗選原因！　鄭文燦：失去年輕人信任
快訊／中國航班全面採檢！　1／1零時起實施
快訊／民進黨敗選檢討報告出爐：黑金、學倫、網路假訊息

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

GPS亂導航！女司機離奇在「結冰運河」飆車　衝破冰層墜河片瘋傳

歹徒當街搶iPhone！　反遭「BBC盲眼記者」瞬間壓制嚇傻了

國家幫你留血脈！俄羅斯建立精子銀行　士兵上戰場就能免費凍精

日本出國人潮暴增　這機場曝最多日人旅遊地「台灣上榜」

快訊／日本單日新增「415死」創新高！連2天破20萬例確診

首爾餐廳是「中國海外警局」！被踢爆經營旅行社　辦公室距國會500米

帥醫生離家離奇失蹤！警開挖「結冰池塘」　厚重冰層下找到屍體

不滿被收1.5萬維修費！　客人竟撂5男「行刑式槍決」師傅

太窮不敢玩樂透！他被老闆慫恿買下去　第一次下注就贏走1.2億

取消隔離！日本擬3月下調新冠「傳染病等級」　住院治療改自費

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

張鈞甯爆雷安溥高雄場　遭青峰虧「都是雷」XD

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

瘋世足模仿罰球射門 超準角度守門員被K.O.

黃金鼠被媽從背後伸手戳！　怒轉頭張嘴網笑：像在罵人

孫錫久《地下菁英》變正義刑警追影帝　「賭場梟雄」崔岷植靠腦賺百億

GPS亂導航！女司機離奇在「結冰運河」飆車　衝破冰層墜河片瘋傳

歹徒當街搶iPhone！　反遭「BBC盲眼記者」瞬間壓制嚇傻了

國家幫你留血脈！俄羅斯建立精子銀行　士兵上戰場就能免費凍精

日本出國人潮暴增　這機場曝最多日人旅遊地「台灣上榜」

快訊／日本單日新增「415死」創新高！連2天破20萬例確診

首爾餐廳是「中國海外警局」！被踢爆經營旅行社　辦公室距國會500米

帥醫生離家離奇失蹤！警開挖「結冰池塘」　厚重冰層下找到屍體

不滿被收1.5萬維修費！　客人竟撂5男「行刑式槍決」師傅

太窮不敢玩樂透！他被老闆慫恿買下去　第一次下注就贏走1.2億

取消隔離！日本擬3月下調新冠「傳染病等級」　住院治療改自費

《阿凡達：水之道》二刷直衝高規格！3D震撼新境界　詹姆斯卡麥隆癡狂走上封神路

自小客逆撞小貨車「1800斤釋迦全報銷」　倒楣夫妻買水果車被撞爛

Google Map無法分享行程　外媒曝：與iOS 16更新有關

陳其邁：賴清德是適合的總統候選人　黨內有高度共識

天冷想吹暖氣　胖貓躺磁磚「冰自己屁股」委屈抬頭：我好可憐喔

香港12／29起防疫放寬！赴港不需PCR檢測　台灣人也在內

台北街頭捕獲野生劉思慕！尚氣帶女友同遊放閃　直奔林東芳吃牛肉麵

「前有樑柱後有車擋」婦幼車格神設計　中市交通局火速改善

3萬人將返台！1／1起自陸入境「全面篩檢1個月」　小三通比照辦理

快訊／兵役恢復1年　陸外交部：相信台胞不會為台獨「充當砲灰」

「痘坑異空間」拉出超長QQ毛！　分泌物狂噴...擠痘醫生：停不下來

國際熱門新聞

她賭場玩撲克「只押150元贏走5千萬」爽爆

人造聖誕樹「深夜起火」　燒死22歲準新娘

觀光客赴日買百支iPhone　蘋果被追稅30億元

台灣垃圾車爆紅　外媒讚：回收率全球最高

為對抗中國　CNN：台兵役大轉彎

即／日本單日新增「415死」創新高！

台男命喪澳洲　聖誕節游湖失蹤

鱷魚離奇死亡　竟自己把自己電死

普丁心腹預言「美國爆發內戰」

真人版長髮公主！她「157cm秀髮」巧妙遮雙乳

中疫情傳播快　14億人口估幾個月內半數染疫

男子爽娶2妻！在一起4個月卻被「退貨」

普丁心腹2023十大預言：馬斯克將當選美國總統

他「核磁共振」拍好友做愛　高清無碼照曝

更多熱門

相關新聞

友人曬公司行事曆　1月「狂放18天」驚呆！

友人曬公司行事曆　1月「狂放18天」驚呆！

行政院人事行政總處公布2023年的「政府行政機關辦公日曆表」，可以看到光1月就有2次連假，包括元旦3天和農曆春節10天。就有民眾分享友人公司的排休，算一下1月要上班的日子，竟然不到半個月。不過，見到這張休到爆的班表，許多人卻直嘆，「如果休假=收入減少，我寧可別休太多天」。

史上首位續約教頭！森保一年薪漲到2億

史上首位續約教頭！森保一年薪漲到2億

日對中祭入境管制　台可加強監測

日對中祭入境管制　台可加強監測

2023元旦起上路！「11項新制」懶人包出爐

2023元旦起上路！「11項新制」懶人包出爐

款宴「安倍派」訪團　吳釗燮談恢復1年義務役

款宴「安倍派」訪團　吳釗燮談恢復1年義務役

關鍵字：

日本出國機場新年

讀者迴響

熱門新聞

宋逸民「飆罵阿Ben吳東諺」偷拍片被翻出！陳維齡傻眼

藝起發光非教會！黃國倫8年前「被離開」澄清：別汙名化

分手6年女友崩潰！黃河「爆2年交往激戰80女」

小甜甜爆鬧翻老公「肢體衝突」！分居還互打官司

年終急尋！兩張千萬發票還沒領　明年1／5截止

快訊／台中公車左轉撞上一家三口！母子雙亡

蔡哥突放閃「親密靠肩合照」百萬正妹YTR！

與伊拉克同學結連理！資優女慘死跨國良緣碎

爆被踢出白冰冰節目「楊繡惠正式宣戰」！

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」

孕婦騎士撞貨車尾門「斷頸」亡　1屍2命母心碎

公園直接「火車便當」她超配合！

獨／宋逸民和雙胞胎弟爆不合！

變天大雨紫爆！圖看濕冷7天

只有4天！超商咖啡「第2杯0元」爽喝

更多

最夯影音

更多
女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼
弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面