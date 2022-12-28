款宴日本「安倍派」議員訪團　吳釗燮：恢復1年義務役回應威權

▲吳釗燮昨晚設宴歡迎日本參議院訪團。（圖／外交部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文宣布恢復1年期義務役，外交部長吳釗燮28日設宴款待日本自民黨參議院幹事長世耕弘成偕同「安倍派」訪團成員時談及，台灣很清楚這是自我防衛、勇敢回應威權主義國家所必須付出的努力，此外，日本修訂「國防三文件」，大幅提高國防預算，強化在區域安全扮演的角色，對促進印太區域的和平穩定及強化區域盟友的信心具正面意義，台灣對此表示肯定與歡迎。

世耕弘成偕同自民黨「安倍派」成員，共計12位參議員，於12月26日至29日訪問台灣，吳釗燮昨天晚間設宴款待全團，表達誠摯歡迎之意。

吳釗燮會中特別談及，蔡英文同日作出重要宣布，台灣將恢復1年期兵役義務役，並導入符合新式作戰所需的訓練，台灣很清楚這是自我防衛、勇敢回應威權主義國家所必須付出的努力。

世耕弘成正面回應指，訪團在日本修訂「國防三文件」後訪台，正好能就相關議題與台灣各界深入討論，甚具意義，他在安倍內閣前期曾擔任官房副長官，協助安倍前首相進行領袖外交，後期則擔任經濟產業大臣，主導經濟政策，現為自民黨參議院幹事長，並與日相岸田文雄密切合作，推動相關政策。

本次訪團除世耕弘成外，成員尚包括：山本順三、末松信介、中田宏、山田宏、北村經夫、大野泰正、堀井巖、松川瑠衣、加田裕之、生稻晃子及友納理緒11位參議員。當日晚宴也邀請日本台灣交流協會代表泉裕泰、國安會副秘書長徐斯儉、國防安全研究院執行長林成蔚、中華經濟研究院資深副執行長李淳等人與會，共同就區域情勢、兩岸關係、經貿合作、產業供應鏈、「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等議題深入交換意見。