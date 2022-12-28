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台南道安團隊獲獎　黃偉哲：再接再厲加強高齡事故防制

▲台南市長黃偉哲主持台南市12月份道安會報，聽取道安團隊各小組工作報告，期勉團隊在2023年再接再厲。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲主持台南市12月份道安會報，聽取道安團隊各小組工作報告，期勉團隊在2023年再接再厲。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲主持台南市12月份道安會報，聽取道安團隊各小組工作報告，在2022年度交通部進行2021年院頒道安考評，台南市在「交通執法」、「交通工程」、「綜合管考」及「砂石車安全管理」等成績中都獲得獎項，黃偉哲認為維護民眾交通安全是普世價值，也期勉團隊在2023年再接再厲。

台南市今年度推動道安八大重點工作雖見初步成效，但機車與高齡事故偏高仍是不爭事實，指示各小組應加強事故防制工作，包括從易肇事路段提升見警率執行違規取締，持續改善左轉車道工程及深入鄰里向年長者宣導正確道安觀念著手。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲非常重視各項交通安全工作推動，每月均親自主持道安會報並指示研擬改善對策。交通局指出，台南市道安團隊全面向推動各項工作，藉由分析交通事故特性及發生地點，進行易肇事路口改善，增設左轉車道有效改善路口事故常見側撞行為；部分事故為民眾違規或疏失所致，則透過科技執法來維護交通秩序，並深入鄰里社區活動中心來做教育宣導，此次獲獎顯見皆獲中央高度肯定。

根據近期交通事故顯示，11月份A1交通事故比近3年同期平均來的高需加強改善力道，經分析原因超過半數為高齡長者（12人），以行人事故（5人）最多、機車事故（3人）次之，時間在早上7-11時，肇事原因以穿越道路未注意左右來車為主。交通局表示，部分行人不依規定穿越道路，造成車輛閃避不及；部分車輛通過路口未能減速慢行，也是造成近期事故上升因素。交通局表示將納入2023年度道安重點工作項目加強行動方案。

交通局呼籲市民朋友，行人通過道路時務必行走行人穿越道並遵守號誌，並禮讓行動較緩慢的年長者優先通行。汽機車行經路口時應減速慢行，並保持隨時可煞停車速，以避免橫向人車未減速衝出無法即時因應發生事故。違規的用路行為是發生交通事故的主要原因，遵守交通規則從用路不違規開始，守護自己也是保護他人用路安全。

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