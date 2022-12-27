黃偉哲親自監誓　副市長及政務局處首長宣誓暨簽署廉政公約

▲台南市政府副市長及政務局處首長宣誓典禮，27日在市政會議舉行，由市長黃偉哲擔任監誓人，隨即簽署透明廉政公約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府副市長及政務局處首長宣誓典禮，27日在市政會議舉行，由市長黃偉哲擔任監誓人，副市長趙卿惠、葉澤山率領政務局處首長進行宣誓，隨即簽署透明廉政公約。

黃偉哲重申，尋才費盡心思，「專業能力」和「即戰力」是最大考量，新任與留任人員無論在中央或地方，均有豐富的行政經驗。黃偉哲進一步指出，上任4年以來，致力實踐「文化首府、產經重鎮、智慧新都、創生城鄉與希望家園」五大施政理念，踏實推動台南各項建設，逐步看到成果；接下來4年，將以「便捷交通」、「青銀福利」和「清廉勤政」為三大施政方向，推動台南市政做得更好。

黃偉哲認為，市政穩定、創新進步及清廉服務，需靠事務官與政務官通力合作，期許行政團隊不負市民所託，以清廉、公開、透明為市府團隊所有成員，都必須做到的最高原則，「清清楚楚、乾乾淨淨，沒有模糊地帶」，讓市政建設無縫接軌。

「我在日前宣誓就職當天，第一份簽署的公文就是台南市政府透明廉政公約」黃偉哲強調，他要求自己和全體市府團隊都必須簽署，並且定期向市民報告，市政清廉由他帶頭，接受全民監督，不僅公開、還要透明。

黃偉哲期勉新任行政團隊，在2023年全國運動會等許多的活動以及建設，都需要團隊同心協力，大家發揮團隊精神來發展市政，為市民的福祉打拼，創造更多的利基，落實永續台南、宜居首府，他感謝全體人員的付出，大家一起努力為市民服務。