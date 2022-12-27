黑面琵鷺台南過冬　農業局設置10台固定式望眼鏡啟用

▲台南市長黃偉哲親自野放救傷成功的黑琵，並視察固定式望眼鏡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉義縣、台南市、高雄市累積已經有4000多隻黑面琵鷺來台棲息，台南市長黃偉哲指示農業局設置10台固定式望眼鏡，方便遊客清楚觀察黑琵，現已安置完成啟用。

農業局長李建裕表示，今年第1隻來台度冬的黑面琵鷺，於9月10日飛抵七股黑面琵鷺保護區，隨著東北季轉強，黑琵族群將陸續飛來台南，展開牠們為期8個月的度冬生活，經過台江國家公園與台南市生態保育學會等單位鳥調顯示，目前在嘉義縣、台南市、高雄市累積已經有4000多隻黑面琵鷺來台棲息。

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市長黃偉哲說，近年來因黑琵保育季活動強力宣傳，吸引許多遊客、觀光客及愛鳥人士來台南追逐、觀賞及紀錄黑琵曼妙舞姿。特別是四草野生動物保護區、七股頂山賞鳥亭、學甲濕地生態園區及七股黑面琵鷺保護區等台南4大黑琵重要棲息，在例假日常湧現觀賞黑琵人潮，惟部分遊客或觀光客未攜帶觀賞器材，僅能以肉眼遠觀，無法清楚看見黑琵美妙身影，實為可惜，因此指示農業局設置10台固定式望眼鏡，方便遊客清楚觀察黑琵，現已安置完成啟用。

今年的11月23日~12月6日間，陸續於七股區的頂山里、三股里、十份里陸續發現癱軟無法飛行的黑面琵鷺，台灣黑面琵鷺保育學會、特有生物中心七股站、台南鳥會志工經下灘搶救，並護送至慈愛動物醫院醫救治，因恢復良好，27日上午在七股頂山第二賞鳥亭，野放7隻黑琵，台南市長黃偉哲及參與野放人士一同祝福黑琵平安健康。

農業局長李建裕表示，受傷的7隻黑琵，在慈愛動物醫院細心照料下，漸能覓食，為使其能適應野外環境，於12月10日將這7隻黑琵送至特有生物研究保育中心進行後續照料及野外訓練，經10餘天觀察，獸醫師評估可進行野放，為利後續追蹤這7隻黑琵分別繫N41、N42、N43、N44、N45、N46及N47腳環，祝福7隻黑琵平安健康。

市長黃偉哲非常感謝相關保育志工參與N41~N47七隻黑琵救援、醫治及照顧，讓牠能在短期間內恢復健康。包括農業局長李建裕、新聞處長蘇恩恩及台南市生態保育學會理事長邱仁武、慈愛動物醫院院長陳培中、雲嘉南風景區管理處秘書吳宗青及技正王美欣、七股區長顏文穗等人也都參與野放7隻傷癒黑琵的活動。



市長黃偉哲野放的黑面琵鷺活動力相當強，還沒有準備就緒就要飛出去，其中6隻一躍升空，另外1隻還停留現場逗留「走秀」一番，才飛出去，大家拍手叫好。

隨氣候轉涼，為避免黑面琵鷺感染肉毒桿菌發生死亡情形，市長黃偉哲請大家一發現有黑面琵鷺個體其活動力弱，無法飛翔甚至蹲坐地面、嘴巴微張、軟頸、翅膀下垂等情形，立即通知農業局〈聯絡電話06-6321731〉，或立即下灘搶救並送慈愛動物醫院醫治，縮短救援及救治時間，黑琵存活率相對提高，請大家一起為黑面琵鷺保育努力。