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星宇商務艙美食降落超商！爽吃炙燒雞腿丼、半熟起司塔　豪送日本機票

▲▼7-11聯名星宇航空推出獨家美食、甜點。（圖／7-11提供）

▲7-11攜手星宇航空推出獨家5款美食、甜點新品。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

衝超商開吃人氣航空商務艙精品美味！就有超商聯手航空，將於明（28）起開賣獨家5款美食、甜點新品，且只要購買2件指定商品就可抽日本來回機票，首推「雙醬雞排咖哩飯」，咖哩醬、白醬搭配整塊日式炸雞排超過癮，吃飽再來一份「半熟起司塔」，香酥塔皮咬下是半熟乳酪，每一口都瀰漫幸福感。

7-11與星宇航空合作祭出5款獨家新品，正餐有「鳥喜炙燒雞腿丼」，由本土唯一米其林餐盤推薦燒鳥專門店「台北鳥喜」料理長指導秘醬烤雞腿，並以日式調味拌炒肉鬆和蛋鬆，均勻鋪在Q彈米飯上，香氣十足又美味，另一道為「雙醬雞排咖哩飯」，咖哩醬以4種咖哩秘方調製，白醬則選用香菇、培根與奶油拌炒後熬煮，豪邁搭配整塊日式炸雞排，雙醬風味一次滿足。

▲▼7-11聯名星宇航空推出獨家美食、甜點。（圖／7-11提供）

▲12/28至2023/1/10止，OPEN POINT會員可用1點+嚐鮮價89元享用「鳥喜炙燒雞腿丼」。

▲▼7-11聯名星宇航空推出獨家美食、甜點。（圖／7-11提供）

▲OPEN POINT會員也可用1點+嚐鮮價89元享用「雙醬雞排咖哩飯」。

吃完正餐當然要享用甜點，「半熟起司塔」為香酥塔皮加進口無鹽發酵奶油製成，內餡乳酪以半熟方式呈現滑順綿延口感，吃起來超濃郁；「沖繩黑糖奶茶」將在2023/1/11起開賣，使用沖繩波照間製糖廠所生產的黑糖，呈現獨特炭燒香氣，搭配錫蘭紅茶入口滑順。

7-11預購則有星宇航空機上指定用酒「吉瑪柏瑞白酒」，選用西班牙Verdejo葡萄釀造，酒色明亮清透，每瓶附贈A321neo飛行飄帶鑰匙圈。

不僅如此，7-11還推出OPEN POINT會員專屬抽獎活動，自12/28起至2023/1/24止，單筆購買任2件星宇航空聯名指定商品，即可抽「星宇航空不限航點日本來回機票1張」，預計抽出10名。

▲▼麥當勞歡樂送4大品項買1送1。（圖／翻攝麥當勞官網）

▲麥當勞歡樂送限時「4大品項買1送1」。（圖／翻攝麥當勞官網）

麥當勞即日起至2023/1/10祭出限時「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「Y2023」，即可享有「勁辣香雞翅」、「蘋果派」、「冰經典那堤」、「熱經典那堤」（4擇1）任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

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