等到了！超商「美式、拿鐵買7送7」爽喝　限時6天快買

▲7-11明（28）起推出「精品美式、精品拿鐵同品項買7送7」優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

2023即將到來，就有超商於線上推出連續6天「跨年咖啡優惠」一起慶祝，民眾最愛的美式、拿鐵直接「買7送7」；門市則有指定咖啡飲品「第2件0元」以及「第3件0元」優惠，快把握便宜買。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「跨年精品咖啡優惠」，明（28）起至2023年1月2日止，CITY PRIMA精品美式、精品拿鐵可享「同品項買7送7」，冰熱可任選。

不僅如此，7-11門市同步也有咖啡優惠，明起至12月31日止，CITY PRIMA精品美式、CITY PRIMA精品拿鐵、CITY CAFE濃萃美式、CITY PEARL熱咖啡珍珠歐蕾、CITY TEA熱英式紅茶皆可享「同品項第2件0元」（冰熱任選）；CITY CAFE脆酷摩卡咖啡、太妃焦糖風味瑪奇朵 可享「同品項第3件0元」（冰熱任選）。

▲麥當勞歡樂送限時「4大品項買1送1」。（圖／翻攝麥當勞官網）

麥當勞即日起至2023/1/10祭出限時「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「Y2023」，即可享有「勁辣香雞翅」、「蘋果派」、「冰經典那堤」、「熱經典那堤」（4擇1）任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。