老農網路1萬8買補腎中藥險被騙　超商店員與警攜手攔阻

▲老農網路購藥險遭詐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣池上超商店員於26日見一老農要領取價值新台幣1萬8,000元的包裹，內容物「輕輕的」但「貴貴的」，且寄件人「既沒姓名又沒電話」，恐為詐騙遂請員警到店了解；經員警詢問，原來老農看到網路一頁式廣告，向自稱「教授」的網友買了補腎中藥；還好包裹尚未拆封，在店員及員警勸阻下恍然大悟，遂將「原件退貨」，順利攔阻這起「貨到付款」詐騙案。

許多網購族以為「貨到付款」較安全，但殊不知已成詐騙集團慣用詐騙手法；池上鄉有位6旬老翁於26日至超商領取價值新台幣1萬8,000元所購買的中藥包裹；超商店員在掃碼後想起，近來貨到付款，有發生過包裹內容物非所購物品，而是一堆舊報紙的詐騙案，所以機警地去電池上分駐所請員警至現場了解。

警員莊永長及李俊德到場得知後，隨即斬釘截鐵告知老翁「這就是詐騙啦」！因為「貨到付款」最常見的犯罪手法就是，當消費者收到網購商品不符或毀損，而宅配業者又不退款、也不透露賣家(寄件人)資訊的幽靈包裹，此時詐騙集團只要靜待宅配業者匯款入帳，即可將現金入袋且逃避追查。該老翁欲領取包裹不僅沒有寫上姓名，更沒有聯絡電話，恰恰與上述詐騙手法如出一轍，所以確認這肯定就是「詐騙」！超商店員當場協助老翁辦理退貨，未讓詐騙集團得逞。

關山警察分局表示，針對超商取貨時貨到付款的詐騙案，防不勝防，仍需要靠消費者的自覺，對於臉書、Line，甚至「一頁式廣告」等網路購物，應選擇商譽良好、賣家身分、聯繫方式完整的賣場，若賣家只提供「貨到付款」的付款方式，尤應特別留意。另外「112年加強重要節日安全維護工作」從112年1月1日22時起至1月30日24時止，為期30天，期間有提供大筆存(提)款護鈔及協助民眾(含外僑)舉家外出住居安全維護等加值服務，請民眾逕自前往各分駐(派出)所申請