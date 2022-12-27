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師生一起環抱布可　攜手共遊繪本書河

▲台南市長黃偉哲與教育局，27日發表第二季優良班級評選結果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲與教育局，27日發表第二季優良班級評選結果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市教育局將幼兒園閱讀環境再升級，打造出專屬親師生一起閱讀探險的美好共讀平台-「布可小星球」，並從今年2月起正式啟動，從小扎根幼兒的閲讀素養、培養聽和說的能力。

市長黃偉哲與教育局27日發表第二季優良班級評選結果。目前全台南市205所公立幼兒園468個班級使用閱讀平台，在各園老師的用心推動下，截至12月21日，閲讀平台已累積逾2萬8千多筆閱讀紀錄，預計到2023年7月，各班老師皆可帶著幼兒透過繪本閱讀，環遊世界一周，並完成60本繪本教學活動。

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黃偉哲市長表示，環境是幼兒的第3位老師，扎根幼兒的閱讀習慣及引發幼兒的閱讀興趣，是幼兒園與家庭應攜手合作的重要任務，因此台南市教育局將閱讀環境再升級，重視幼兒園整體優質閱讀環境的建立，並在平台上提供三階段308本各領域的精選好書，每本好書皆附有評量單及提問單，進而營造閱讀環境氛圍及累積幼兒閱讀經驗，讓閱讀變得有趣又好玩。

▲台南市長黃偉哲與教育局，27日發表第二季優良班級評選結果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，閱讀是一切學習的基礎，閱讀習慣需從小培養，而閱讀素養的扎根也需要有系統的規劃和環境營造。台南創先建置布可小星球閱讀平台，推動閱讀啟蒙扎根，透過選好書、設計提問單，協助幼兒園老師和家長，一起培養孩童聽的能力和説的能力，並引發幼兒閱讀興趣及思考能力，全面提升幼兒的語彙及語文表達力。透過平台的運用及共讀繪本後的學習歷程記錄，也可達到教師閲讀分享的效果。

教育局表示，第二季幼兒園繪本教學活動評選，以閱讀環境營造為主題，執行優良班級計至11月30日為止，共有立人附幼綿羊班、新南附幼企鵝班、開元附幼星星班、安順附幼柳丁班、安平附幼彩虹班、茄拔附幼番茄班、七股附幼Happy班、小康幼兒園蝴蝶班、歸仁幼兒園彩虹班等9班獲選。下一階段，平台將運用評量單引領幼兒深入學習，探討更深層的繪本教育目的，讓閱讀經驗實踐到生活教育中。

▲台南市長黃偉哲與教育局，27日發表第二季優良班級評選結果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

小康幼兒園園長林貴香表示，布可小星球平台提問單的設計內容很有層次性，老師和家長都可以依據幼兒的能力表現和先備經驗，彈性運用提問單內容進行引導對話。並期許幼兒園落實在每日例行性活動能有技巧融入閱讀策略，同時帶動家庭共讀氛圍，親師生共同推動閱讀在學習中、生活中的需要，使閱讀/共讀成為大人和小孩的共同樂趣以及習慣。

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