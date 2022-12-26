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中華醫大鄭博真歲末傳愛偏鄉幼兒與社福　贈送12款152冊繪本

▲中華醫大幼保系鄭博真教授（中）利用歲末走訪偏鄉幼兒園及社福機構贈送自己創造的繪本，期帶動閱讀興趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大幼保系鄭博真教授（中）利用歲末走訪偏鄉幼兒園及社福機構贈送自己創造的繪本，期帶動閱讀興趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為偏鄉挹注圖書資源，鼓勵學童養成閱讀習慣，中華醫事科技大學幼保系鄭博真教授贈送台灣原創繪本給澎湖等8個縣市偏鄉地區15所幼兒園和社福機構，期許自己創作以紀錄在地故事的繪本，帶動學童喜歡閱讀及養成閱讀習慣，進而深耕文化傳承與本土情懷。

連續兩年鄭博真教授利用歲末年終之際扮起聖誕老公公，與童心文創聯合舉辦「說故事送繪本」社會回饋活動，走訪偏鄉為孩子們說故事。這次贈送的繪本是他今年出版的著作，計有台灣水果有學問系列5本、動物保育系列2本、性別平等系列2本及《最特別的禮物》共10款作品。另有繪本他的插畫家朋友葉曼玲、林瑋薇共襄盛舉，加送《小棉花》及《奶奶的秘密樂園》2款作品，總計贈送12款152冊繪本。

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鄭博真教授表示，台灣水果有學問系列的繪本主角包括：燕巢芭樂、麻豆文旦、旗山香蕉、關廟鳳梨和林邊蓮霧等5種水果繪本，讓從孩子喜愛的水果開啟統整性跨領域學習。動物保育系列有《回家吧！小虎鯨安安》記錄台灣小虎鯨擱淺救援的真實故事；《再見啦！小黑熊妹仔》記錄台灣黑熊照養野放的真實故事。性別平等系列有《我的爸爸是白衣天使》、《我的媽媽是公車司機》，主要在教育學童從小建立職業性別平等的觀念。《最特別的禮物》則是透過認識動物的特徵，協助學童建立自我認同。

▲中華醫大幼保系鄭博真教授（中）利用歲末走訪偏鄉幼兒園及社福機構贈送自己創造的繪本，期帶動閱讀興趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鄭博真教授把寫書當作大學教師回饋社會的一種方式，近幾年致力於繪本創作，期許學童藉由簡潔淺顯的文字和色彩豐富的插圖，提升閱讀興趣，理解書中所傳達的主題和知識，進而陶養語文及美學素養。

難能可貴的是，鄭博真教授利用課餘時間，親自到鄰近縣市的偏鄉小學和社福機構，為幼童說故事並贈送繪本。部份離島及中北部、東部縣市，則利用郵寄方式趕在2022年年底之前完成繪本贈送。

服務於中華醫大幼保系的鄭博真教授，專長教保活動課程設計、兒童繪本與教學設計、教材教法等課程，由於喜歡創作繪本，特別發揮專長指導學生運用繪本融入幼兒園課程與教學，設計創意生動的教保活動，台灣水果有學問等10本繪本，就是他結合幼兒園經常實施的主題課程所編寫的繪本圖書。

鄭博真教授期許藉由贈書實踐大學教師的社會責任，並帶動學童的閱讀興趣，傳承在地特色文化，熱愛家鄉情懷能從小紮根。

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