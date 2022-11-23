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台東縣環境教育繪本電子書上架　歡迎線上免費閱讀或供教學用途

▲台東縣環境教育繪本電子書上架囉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣環境教育繪本電子書上架囉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年台東縣環境教育繪本以校園創作組特優「我們有一隻恐龍」、優選「鹿野梅花鹿」、優選「稻花與馬達卡」得獎作品為電子書內容，另台東縣環保局以「全民綠生活」作為故事素材，製作「來吧！熱氣球之旅」台東專屬的環境教育繪本。

環保局表示，4本繪本都以在地特色作為故事主軸，除表達台東環境之美，也融入許多生活中就可以輕鬆實踐的環保行動，歡迎線上免費閱讀或供教學用途，未來也將透過不同管道傳閱、推廣環境教育繪本，來達成環境教育的教學目的。

環保局指出，環境教育繪本是最受民眾歡迎的教材，透過五彩繽紛的圖畫、活潑生動的故事，搭配活靈活現的角色，讓大小朋友目不轉睛，沉浸在劇情與畫面之中，有助於激發讀者的學習動機。今年的繪本中「我們有一隻恐龍」提出垃圾問題、「鹿野的梅花鹿」傳遞梅花鹿的保育觀念、「稻花與馬達卡」則說明溪流中菊池氏細鯽的生態故事，內容不僅展現學生的創意，更體現了臺東所面臨的環境議題，引發閱讀者省思自己與家鄉的連結。專屬繪本「來吧！熱氣球之旅」則以知名的熱氣球為做為主題，帶領讀者認識台東之美及綠生活實踐的友善行為。

環保局說明，電子書製作已上架環保局網站(https://reurl.cc/gMLgr4)，提供民眾及學校教師免費閱覽或教學用途，亦可作為進行環境教育活動的推廣教材，讓大人小孩享受故事、認識家園之餘，展開實際的行動，共同守護台東珍貴的自然資源。

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