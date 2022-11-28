《城市水醫師：濱野彌四郎與臺南水道的故事》繪本　台南發表

▲《城市水醫生：濱野彌四郎與臺南水道的故事》名人繪本，28日於台南山上花園水道博物館舉行新書發表會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

《城市水醫生：濱野彌四郎與臺南水道的故事》名人繪本，28日於台南山上花園水道博物館舉行新書發表會，活動特別邀請山上國小學童以精采戲劇表演熱鬧開場，演繹書中主角濱野彌四郎的故事。

一百多年前深受各種傳染疾病所苦的台南，在技師濱野彌四郎完成水道建設後，大大降低了疾病的傳播；他是怎麼做到的呢？今年適逢台南水道建造完工百年，台南市文化局特別與蔚藍出版社合作出版《城市水醫生：濱野彌四郎與臺南水道的故事》繪本，內容描述日治時期台灣總督府土木局濱野彌四郎技師艱辛籌劃台南水道的歷程；在克服各種工程困境後，台南水道終於在1922年全部完工！本次新書發表會，文化局並邀請山上區在地的山上國小師生共同參與，由同學們以簡單的歌舞戲劇詮釋濱野勇敢、辛苦地規劃建造水道的歷程，讓這次新書發表會不但緬懷與感恩前人奉獻，也十分富有童趣。

文化局表示，濱野彌四郎在1896至1919年的24年間，往返台灣南北各地執行自來水工程調查設計及建設，為台灣現代化都市奠定長遠的基礎，其中台南水道更是其集大成之作。台南水道也是目前台灣保存最完整的水道設施，文化部於2005年指定為國定古蹟，經過多年修復，現由市府經營為深具特色的博物館。邀請大朋友、小朋友透過繪本一起來認識被譽為「台灣水道之父」的濱野彌四郎，深入瞭解他的事蹟，以及無數前人默默付出心血的故事。

《城市水醫生：濱野彌四郎與臺南水道的故事》繪本書現已正式出版，各大網路書城與實體書店均有販售。誠摯推薦大小朋友們購買閱讀，一同認識文化古都台南百年民生建設發展的故事，詳情請洽台南市政府文化局文化研究科(06-6324453)或蔚藍出版社(azurebks@gmail.com)。