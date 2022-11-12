去去菸害！高雄「模範公務員」變故事姊姊　雙語繪本從小扎根

▲高雄市政府陳盈秀副秘書長。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府衛生局爲強化全面性菸害防制宣導並向下扎根，首次出版菸害防制兒童繪本，並到校園舉辦說書會推廣活動。12日在高雄市立圖書館總館國際繪本中心舉辦菸害防制兒童雙語繪本「Go away ! Cigarettes 去去菸害」成果記者會暨說書會，邀請家中有3至9歲兒童的親子家庭共同參與，民眾反應熱烈。

高雄市政府陳盈秀副祕書長跟同衛生局黃志中局長一同拒菸，宣示致力打造無菸城市的決心揭開序幕，曾經獲得「高雄市模範公務員」的陳盈秀表示，市民的健康福祉是市府最關心的議題，市府非常重視菸害防制工作，積極菸害防制議題，期望讓下一代成為無菸世代。除了出版菸害防制繪本，今年舉辦多元拒菸競賽活動，推動幼兒園菸害著色比賽、國小拒菸報報、國中拒菸四格漫畫競賽、高中職的拒菸節酒戒檳短篇漫畫競賽、無菸校園競賽等，針對各年齡層學子量身打造菸害防制宣導競賽，期許能夠激發參與學子的創意，投入拒菸立場的學習與表態。

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▲陳盈秀副秘書長(右四)偕同衛生局黃志中局長(左三)等人帶領親子家庭用魔法棒驅趕菸害怪 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

繪本具多元方式學習外，另一特色是採中英文雙語編制，由於台灣已有多國新住民，加入國際語言英文，期增加繪本閱讀率及提升英文閱讀能力。活動現場由說故事姐姐進行繪本故事導讀，並示範繪本中互動式的機關書設計，透過遮色片找到潛藏在身邊的三手菸，搭配角色故事，吸引孩童了解菸害危險。繪本內還有塗鴉明信片、線上學習單、親子共讀延伸知識等，孩童在愉快的閱讀經驗中，建立正確的菸害防制觀念，透過親子互動為孩子創造無菸家庭與環境。