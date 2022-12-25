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大陸 大陸焦點 特派現場

2歲童從小被當公主養！到醫院照超音波才知「下面有GG」

▲▼嬰兒,洗澡,泡澡,燙傷,熱水,兒童,虐童。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲冉冉剛出生時，外陰的形狀與女性十分相似，因此被誤認為女孩。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

上海市2歲的男童「冉冉」患有尿道下裂的疾病，2歲以前一直被當成女孩來養，直到逐漸長大，父母發現了不對勁，到醫院進行染色體、超音波檢查，才確定是個男孩，所幸經過手術治療，目前冉冉已經恢復健康，也逐漸適應了男孩子的打扮、生活習慣。

綜合陸媒報導，冉冉天生患有尿道下裂的症狀，因此出生後被誤認為女孩，冉冉的父母也以為是個女兒，於是把孩子當成小公主來養。

豈料隨著冉冉逐漸長大，生殖器的特徵與男性愈來愈相像，冉冉的父母才感到事態不對勁，帶著孩子到醫院進行染色體、超音波檢查。

▼冉冉從小被當成公主養，沒想到隨著年紀增長，生殖器的特徵與男性愈來愈相似，父母才發現不對勁，帶著孩子到醫院檢查。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼女童失蹤。（圖／取自免費圖庫pixabay）

負責檢查的趙姓醫師指出，後來進行染色體檢驗，確定性染色體是XY（女性為XX），超音波檢測也有睪丸，並沒有子宮、卵巢等器官，最終確認了孩子性別是男性。

趙姓醫師表示，冉冉出生時罹患了較嚴重的尿道下裂，外陰的型態與女性類似，接生的醫師誤以為是女孩，冉冉就在這些誤會中長大。趙姓醫師提到，經過了2次手術，冉冉已經恢復健康，也逐漸適應了男孩的生活習慣、穿著打扮。

至於「尿道下裂」是什麼？趙姓醫師補充，這是一種較為常見的外生殖器畸形，是胚胎發育的過程中，尿道溝閉合異常導致，且罹患這種疾病的患者，生殖器的發育通常較為緩慢，且冉冉的症狀較為嚴重，可能是因此才產生誤認。

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