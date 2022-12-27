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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

義務役將學紅隼火箭彈、刺針飛彈！　訓練近戰格鬥、實戰求生

▲▼雙聯裝刺針飛彈、復仇者飛彈車。（圖／軍聞社提供）

▲雙聯裝刺針飛彈。（圖／軍聞社提供）

記者呂晏慈、杜冠霖／台北報導

針對義務役役期延長，總統蔡英文27日上午召開國安高層會議討論，中午與執政黨全體立委開會後，預計下午3點半親自舉行記者會說明。《ETtoday新聞雲》掌握，會中由相關部會向黨籍立委詳細說明未來訓練課程的差異，包括入伍訓練新增模擬戰場實景抗壓訓練、提升彈藥射擊發數至160發、戰術行軍等；同時，役男就職務所需，結合現代化科技，學習包括紅隼火箭彈、刺針飛彈、無人機等現代化科技，並運用各種訓練模擬器，實施多元模組化訓練。

據悉，蔡英文今天中午率部會首長與黨籍立委在台北賓館會面，包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌均與會，會中國防部將針對「強化全民國防兵力結構調整方案」進行簡報，除了將義務役役期從4個月延長至1年，也針對訓練內容調整方向進行說明，預計待公告期滿1年後，逾2024年1月1日開始施行，徵集94年次1月1日以後出生的役男。

▼紅隼火箭彈。（圖／記者李毓康攝）

▲▼109年度國慶大會預演,憲兵快反連,紅隼火箭彈,紅隼反裝甲火箭彈。（圖／記者李毓康攝）

據了解，會中簡報明確點出4個月軍事訓練役的不足，包括武器操作不熟稔、部隊實務經驗不足、無法構築有效戰力；亦指出義務役延長至1年的6項優點，包括熟練操作新式武器、累積完整實務經驗、提升整體戰力、成為合格戰鬥兵、團結全民防衛決心、敵人不敢輕啟戰端等。

在訓練內容方面，將透過部隊遴選分發和精實訓練內涵，除了以實戰為核心，訓練近戰格鬥，各種姿勢實彈射擊、戰災和天災搶救，原本5周入伍訓練將增加至8周，聚焦於運動科學、實戰求生、戰術行軍等內容，至於原本8周的部隊訓練將延長至44周，聚焦駐地、專精、兵科基地、聯合演訓等項目。

該簡報特別指出，役男將就職務所需，結合現代化科技，學習包括紅隼火箭彈、刺針飛彈、無人機等現代化科技，並運用各種訓練模擬器，實施多元模組化訓練。此外，延長至8周的入伍訓練將新增訓練項目，包括模擬戰場實景抗壓訓練、實戰化所需肌耐力、提升彈藥射擊發數至160發、戰場救護、戰術行軍等。

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