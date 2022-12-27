恢復1年兵「薪水漲3倍」破2萬元！　鄉民炸鍋：比我當班長還多

▲兵役制度擬恢復一年制。（資料照／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

針對義務役恢復一年制，總統蔡英文27日將召開國安高層會議拍板改革內容，並於會後親自舉行記者會對外說明，這次的改革內容還包刮，每個月的薪資從6000元提升至2萬元以上，消息一出，引起網友討論，「4個月就是笑話」、「4個月的一定優先教召補到滿」；另外，也有網友對於薪資漲3倍一事超傻眼。

這次改革除了導入美軍最新模組化訓練模式之外，每個月的薪資也從6000元提升至2萬元以上；但有軍方官員透露，新兵入伍訓練會操很凶，8周課程共有4大類，還新增戰場抗壓、戰傷救護、求生訓練等項目。這次兵力結構改革歷經2年盤整，本次受影響的役男，確定為民國94年次出生者。

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消息傳到PTT掀起討論，「4個月要被嗆一輩子了」、「掃地又改成一年啦」、「我看是精修掃地和勤務吧」、「如果還是除草、刺槍術那就算了吧」、「83-93年只要4個月，黃金爽代」、「4個月的全部抓回來補啦」。有網友指出，既然要恢復1年，訓練內容勢必要修改，「要當就好好訓練，不要浪費年輕人時間」、「戰場感受跟一些精修是必要的」、「訓練的內容務必修改」、「訓練內容最好跟得上潮流，不要浪費別人一年」。

▲網友留言。（圖／翻攝自PTT）

留言中，也有網友提到，「簡單來說，這一屆高二的同學，有人4個月有人1年」、「這樣不是現役有一屆的學生，班級上會有一半人1年，一半人4個月嗎，一年的感覺真的會被笑死欸，怨氣超重」、「93年12月31日出生的爽死了」、「94年1月1日生日的人哭暈在廁所」。

另外，還有網友拋問「兵沒變多，但當兵的錢變成以前的3倍？」以往一個月是6千元，現在一口氣調整到2萬元出頭，「問題是，相比10年前的1年兵，兵也沒變多，但是薪水費用直接乘3倍，還是未來的兵會照3倍強度下去操練？」

對此，網友們紛紛表示，「當以前領6000的是傻子？」「以前領6000的要不要補給我」、「領6000超慘」、「時薪8塊半要增加囉」、「這月薪讓以前當兵的人情何以堪」、「我當兵時才5000多」、「真好，比我當班長還高，可惜我退了」、「以前6000真的做功德」；但也有網友噓，「就算調整，也沒給到最低薪水」。

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