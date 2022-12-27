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少女餐廳打工5個月　慘遭猥褻30次！色老闆下場曝

▲15歲少女餐廳打工5個月，遭雇主猥褻30次。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲15歲少女餐廳打工5個月，遭雇主猥褻30次。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者翁子皓／台北報導

台北一名范姓男子在台北開餐廳，他2013年1月至5月間雇用當時15歲的少女小花（化名）兼職打工，不料，他卻在同年2月到5月間藉口要採購食材，載小花到某河濱公園停車場猥褻10次，之後又在餐廳猥褻小花20次。台北地院近日審結，法官依對14歲以上未滿16歲女子為猥褻罪，判處范男有期徒刑2年，可易科罰金。

判決書指出，小花2013年時年僅15歲，她在當年1到5月時到台北某餐廳打工。孰料，范姓餐廳老闆竟以採購食材的名義，開車載小花到某河濱公園停車場，趁四下無人之際，在車內親吻小花、撫摸小花的身體、強拉小花的手去摸自己下體，共計10次，之後又在餐廳廚房，親吻、撫摸小花，共計20次，讓小花飽受驚嚇與煎熬。

小花成年前往心理諮商，被判定因曾遭范男猥褻心理有創傷，因此對異性產生普遍畏懼與不信任感、社交焦慮、創傷記憶侵入、出現在創傷場景相關惡夢等情緒。

法官認為，范男明知小花未成年，是14歲以上未滿16歲之女子，年紀甚輕，竟未克制己身情慾，對小花猥褻30次，影響小花身心、人格發展，考量范男坦承犯行，雖有意和解，但雙方因就道歉內容有所歧異，故未能達成和解，因此依對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻罪，共判處范男有期徒刑2年，可易科罰金，全案還可上訴。

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