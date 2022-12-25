扮警強上按摩女！淫男逃17年「壓力大」投案　法官讓他先住院

▲高雄一名男子假扮警察，性侵無照營業的按摩女郎。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄男子阿義(化名)誆稱自己是警察，強迫無照營業的按摩女郎小香(化名)和他發生關係。後來阿義犯行曝光，展開17年的逃亡生活，因長期躲避警方通緝壓力太大，罹患憂鬱症，最後終於受不了而主動投案。高雄地院審理，依強制性交罪處他3年8月徒刑，並讓他在服刑前先入院治療，全案還可上訴。

判決指出，阿義於2004年11月15日20時許前往苓雅區某按摩店消費，向女按摩師小香誆騙自己是警察，威脅她如果不和他性交，將要以無照營業將小香移送警局，還恫嚇「樓下還有2名警察，1人要5000元，總共要1萬5000 元」，讓小香在懼怕下先拿出3千元給他，還慘遭性侵。事後小香不堪受辱，前往派出所查詢阿義身分，驚覺被騙後報警處理。

阿義知道自己惡行敗露，在法院通緝下逃亡17年，最後終於受不了這種生活，於今年5月主動投案並坦承犯行，並透過律師向小香表達和解意願。不過小香要求和解條件為「賠償144萬元，分48期每月給付3萬元」，而阿義只願意在出監後賠償30萬元，雙方因條件差距過大而無法和解。

法官審酌阿義的醫學鑑定報告，發現阿義在長期被通緝的壓力下，因有情緒低落和失眠問題，習慣用酒精麻痺自己，並有長期慢性憂鬱的問題，審酌他未補償受害者、目前從事工地弱電工作、有一耳失聰等情狀，依強制性交罪處他3年8月，並在執刑前先入院治療，但不得超過3年。另阿義所犯僭行公務員職權罪、恐嚇取財罪，則因超過法定追訴期，予以免訴。