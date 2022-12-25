　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

扮警強上按摩女！淫男逃17年「壓力大」投案　法官讓他先住院

▲桃園市林姓男子去年8月間某日凌晨，在桃園市某區路旁發現女子醉倒路旁，競起淫念襲胸摸大腿，甚至欲脫其短褲性侵，女子驚醒後奮力抵抗掙扎，才未讓林男得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲高雄一名男子假扮警察，性侵無照營業的按摩女郎。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄男子阿義(化名)誆稱自己是警察，強迫無照營業的按摩女郎小香(化名)和他發生關係。後來阿義犯行曝光，展開17年的逃亡生活，因長期躲避警方通緝壓力太大，罹患憂鬱症，最後終於受不了而主動投案。高雄地院審理，依強制性交罪處他3年8月徒刑，並讓他在服刑前先入院治療，全案還可上訴。

判決指出，阿義於2004年11月15日20時許前往苓雅區某按摩店消費，向女按摩師小香誆騙自己是警察，威脅她如果不和他性交，將要以無照營業將小香移送警局，還恫嚇「樓下還有2名警察，1人要5000元，總共要1萬5000 元」，讓小香在懼怕下先拿出3千元給他，還慘遭性侵。事後小香不堪受辱，前往派出所查詢阿義身分，驚覺被騙後報警處理。

阿義知道自己惡行敗露，在法院通緝下逃亡17年，最後終於受不了這種生活，於今年5月主動投案並坦承犯行，並透過律師向小香表達和解意願。不過小香要求和解條件為「賠償144萬元，分48期每月給付3萬元」，而阿義只願意在出監後賠償30萬元，雙方因條件差距過大而無法和解。

法官審酌阿義的醫學鑑定報告，發現阿義在長期被通緝的壓力下，因有情緒低落和失眠問題，習慣用酒精麻痺自己，並有長期慢性憂鬱的問題，審酌他未補償受害者、目前從事工地弱電工作、有一耳失聰等情狀，依強制性交罪處他3年8月，並在執刑前先入院治療，但不得超過3年。另阿義所犯僭行公務員職權罪、恐嚇取財罪，則因超過法定追訴期，予以免訴。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
誤會大了！梅西奪冠緊擁的人不是媽媽　神祕女身分曝
關鍵1票助民進黨逆轉！　藍營女議員跑票：明天退黨
快訊／升官了！　國軍8中將、20少將晉任名單曝
知名正妹髮藝總監被逮捕！　媽媽1句話讓她淚崩
女三寶一個move慘了！　害2台賓士、1台BMW撞一團
獨／聖誕妹露屁股蛋貼上來！　男友羞喊：血壓飆高
夥伴才癌逝　「巨嬰可可」聖誕夜也走了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南投山區露營太冷！一家三口躲帳篷開暖爐　隔天中毒險丟命

扮警強上按摩女！淫男逃17年「壓力大」投案　法官讓他先住院

知名正妹髮藝總監涉毒被逮！警持搜索票上門　母這句話讓她淚崩

女三寶一個move慘了！路肩迴轉2車道...害2賓士1BMW撞一團

詐團扮家人借裝潢費　汐止警近2月攔8民眾匯款！止損256萬

金門4歲女童走失「坐地上嚎哭」　警調監視器幫她找到媽媽

推車累倒...路倒男遭誤解是酒駕　警幫加油再上

快訊／高雄螺絲工廠黑煙沖天！　廠內「燃燒油料」猛竄火舌

議長選情緊繃！台南市議會安檢升級　出動「金屬探測器」

藍寶堅尼出事！突然左切撞分隔島噴飛對向車道　心痛影片曝

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

薔薔飛東京...直奔「牛郎店」！　手摸「小兄弟」吐槽：沒多大XD

怕蟑螂被笑！妹反測試　放一群假的哥嚇爛貼牆

突凍冷！急收晾外面衣物　硬成「片」母女噴笑疊起

高雄64歲男鐮刀狂砍姪子　警連開15槍「中5槍」斃命

鹿角+羊頭！罕見天馬神獸　陸研究人員嗨翻：是四不像

南投山區露營太冷！一家三口躲帳篷開暖爐　隔天中毒險丟命

扮警強上按摩女！淫男逃17年「壓力大」投案　法官讓他先住院

知名正妹髮藝總監涉毒被逮！警持搜索票上門　母這句話讓她淚崩

女三寶一個move慘了！路肩迴轉2車道...害2賓士1BMW撞一團

詐團扮家人借裝潢費　汐止警近2月攔8民眾匯款！止損256萬

金門4歲女童走失「坐地上嚎哭」　警調監視器幫她找到媽媽

推車累倒...路倒男遭誤解是酒駕　警幫加油再上

快訊／高雄螺絲工廠黑煙沖天！　廠內「燃燒油料」猛竄火舌

議長選情緊繃！台南市議會安檢升級　出動「金屬探測器」

藍寶堅尼出事！突然左切撞分隔島噴飛對向車道　心痛影片曝

南投山區露營太冷！一家三口躲帳篷開暖爐　隔天中毒險丟命

陸前財長：今年經濟成長難達標　明年應設在5%以上

加密貨幣課稅大不易！　財政部坦言：稽徵成本高

中壢惡房客搞出垃圾窟！眾人細看毋甘被糟蹋：屋齡新又漂亮耶

韓女星3度染毒「被判3年刑期」！　曾遭強制出境竟再犯…網傻眼

八點檔女星恢單第一個聖誕趴！　閨蜜聚會藏暖心…笑著笑著眼淚就掉了

扮警強上按摩女！淫男逃17年「壓力大」投案　法官讓他先住院

中國海警船釣島海域航行逾67小時　創10年新高

小小孩「呼吸道融合病毒」增！醫：3類人健保給付打單株抗體

兵役恢復1年獲73%高民意支持　學者：軍方政策說帖有3大關鍵

只差1秒...吉普車酒駕疾駛闖紅燈 「天使下凡」擋煞！神救援1家3口

社會熱門新聞

北市東區SOGO前「超跑飛撞燈桿」

女大生參加3200公尺測驗倒地不治　家長提國賠吞敗

救護車送病患「沒車要讓」小黃肇事畫面曝！

男大生舉報抽菸被堵　掏出甩棍卻慘了

高三甜美妹AirDrop收照片　打開崩潰「是我私密照」

信徒亂放蠟燭「整間廟燒掉」神明不追究

警專女學生熱舞「雪乳露出」台下男同學全瘋了

狼老闆要求女員工學AV女優　性侵2次得逞

驚險影片曝！中山高砂石車爆胎3車遭擊落

無照保母把男嬰虐到腦出血　卻因這點被輕判

AirDrop狂傳下面照！她一周收3次　癡漢關鍵字曝

平安夜超商遭搶！賊被壓制「光屁屁」

新竹吐血亡媽留獨子逆轉　「清寒證明」超意外

惡叔砍姪警開15槍還不停手　資深警官說原因

更多熱門

相關新聞

爆乳辣妹抗寒！屁股蛋緊貼熱舞炒熱聖誕

爆乳辣妹抗寒！屁股蛋緊貼熱舞炒熱聖誕

天氣雖然冷，不過高雄市就有一家餐廳在聖誕夜的時候推出「辣妹猛男秀」的桌邊服務，辣妹不但大露屁股蛋，猛男更是大方讓女客人感受「全身肌肉」，瞬間點燃餐廳內的火熱氣氛，還有老婆慫恿老公去感受。

夢幻圖輯！南橫邊坡瀑布凍成「絕美冰柱」

夢幻圖輯！南橫邊坡瀑布凍成「絕美冰柱」

陳其邁「即刻上工」！就職後秒開市政會議

陳其邁「即刻上工」！就職後秒開市政會議

綠奪台南高雄議長　中評會：繼續團結改革

綠奪台南高雄議長　中評會：繼續團結改革

高雄市議會首次「民無配」！曾俊傑核彈奏效

高雄市議會首次「民無配」！曾俊傑核彈奏效

關鍵字：

性侵高雄

讀者迴響

熱門新聞

孫生聖誕節開罵Wendy：在外跟別人做愛

女星演唱會3小時前宣布取消！歌迷氣炸

快訊／張峻當選花蓮縣議長！宣布：退出國民黨

53萬追蹤正妹Coser驚傳過世　

本土劇男星「進到假貨」直播爆哭道歉

露營山崩增至31死　包括11名兒童

鄰居「中邪式慘叫」30天　房東吐真相

徐小可夫妻也退出宋逸民教會！曝親身經歷

快訊／聖誕節晨3.3℃創新低！明轉雨　跨年天氣出爐

明轉雨！　連假天氣出爐

鄧紫棋現身台上　當場打斷五月天...團員傻：好難控制

房貸扛20年！「夫妻不生孩」曝年薪：很少吵架

嘲笑姆巴佩　世足冠軍門神恐遭母隊開除

小倆口想信貸買房　「雙薪11萬↑」遭勸退

她花3800幫兒弄髮！表演被排角落氣炸

更多

最夯影音

更多
嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援
喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面