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台中女中「一票塑膠人出沒」　同學深夜被嚇壞！真相曝光

▲台中女中「一票塑膠人出沒」　同學深夜被嚇壞！真相曝光。（圖／翻攝自臉書／靠北中女中）

▲它叫Wilson。（圖／翻攝自臉書／靠北中女中）

記者周亭瑋／綜合報導

台中女中校園內，最近出現不少半透明塑膠人，就有同學拍照PO網，引起熱烈討論；不僅如此，還有網友深夜經過學校某處圍籬時，被逼真且詭異的作品嚇到飆髒話，而真相也讓不少校友大讚，「學妹們太厲害了。」

一名同學在「靠北中女中」發文表示，「如果各位最近在校園看到很多半透明塑膠人，那是某些高三老人的藝術生活課作品，在單槓的這位叫作Wilson，歡迎合照，他會很開心。」

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從畫面中可見，這個塑膠人超逼真，除了和一般成年人等高，身材曲線、關節、四肢等也是維妙維肖，而這個名為Wilson的作品，除了做出拉桿槓的動作外，臉部罩上整片紅布，也被戲稱「是在觀落陰。」

PO文一出，引來超過1.1萬人按讚，大票網友紛紛回應，「SCP收容失效」、「小學的時候，看到高中生都在弄這個，然後就會在盪鞦韆上面遇到類似Wilson的人，有夠可怕」、「對於敏感體質的我，看起來真的蠻眼熟的」、「好像異瞳裡的屍體藝術作品」、「總覺得是什麼刑案的現場」、「是不是要學測了，所以壓力太大」、「還以為邊拉單槓邊觀落陰呢」、「班上那個最顧人怨的，好幾天沒來上課，不知道各位同學有沒有頭緒」、「是觀落陰還是李星」、「學校最近是不是有人失蹤」。

▲台中女中「一票塑膠人出沒」　同學深夜被嚇壞！真相曝光。（圖／翻攝自臉書／靠北中女中）

▲真的會被嚇到。（圖／翻攝自臉書／靠北中女中）

另外，也有人在留言處PO出驚悚照片，只見另一個塑膠人緊貼著鐵圍籬，有種喪屍出沒的既視感，讓路過的網友驚呼，「媽的馬鈴薯，嚇個半死。」

而許多校友則現身笑讚，「中女學姐路過，笑到流淚」、「好愛，謝謝學妹」、「學妹太厲害了哈哈哈」、「為什麼現在學妹的課那麼好玩」。

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