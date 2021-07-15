2021畢業歌／台中女中《妳說、怎樣的自由路上適合奔跑》

《妳說、怎樣的自由路上適合奔跑》

作詞：黃睿琳、張芷庭

作曲：黃睿琳

演唱：黃睿琳

創作理念：

自由路滾燙的柏油底下蘊藏著三年來所有最粗糙的真切情感和夢想的溫熱，為此我們仍然翹首盼望於未央的青春。

歌詞：

清晨 追逐著陽光的人都半夢半醒

把濃縮的話語用微笑取代 再擠進電梯

牛頓說過的萬有引力

放學的路口總會相遇

隔壁的法院餐廳隨時供應

排隊外帶一份友情

潛在的思念 究竟繞了多遠

等待的畫面 能否回到原點

還是會 閃著那耀眼的光

別忘了帶走最初那份盼望

自由的路上 同樣都難免受傷

別忘了避風港就在妳身旁

[廣告]請繼續往下閱讀...

公車 把所有徬徨的人都留在原地

感情的學分 都還來不及修 是否該延畢

會不會其實也沒必要參透某些道理

就當秘密

那錯過的劇情 吃過的冰

青春總是刻骨銘心

潛在的思念 究竟繞了多遠

等待的畫面 能否回到原點

還是會 閃著那耀眼的光

別忘了帶走最初那份盼望

自由的路上 同樣都難免受傷

別忘了避風港就在妳身旁

身旁

記得把 燦爛的 單純的

胡鬧的 所有模樣 收藏

閃著那耀眼的光

妳說 妳說 妳說 妳說

怎樣的自由路上適合奔跑

妳說 妳說 妳說 妳說

怎樣的自由路上適合奔跑

妳說 妳說 妳說 妳說

怎樣的自由路上適合奔跑

妳說 妳說 妳說 妳說

妳說 妳說

還是會 閃著那耀眼的光

別忘了帶走最初那份盼望

自由的路上 同樣都難免受傷

別忘了避風港就在妳身旁

閃著最耀眼的光

別忘了帶走最初那份盼望

自由的路上 同樣都難免受傷

別忘了避風港就在妳身旁

在妳身旁