台中女中宿舍裝設人臉辨識系統挨轟　中市府：化解疑慮才能使用

▲台中市議員江肇國、賴佳微指出，台中女中宿舍將裝設人臉辨識系統，恐影響學生隱私。（圖／江肇國提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議員賴佳微、江肇國3日接獲陳情指出，台中女中宿舍在這學期加裝人臉辨識系統，作為點名機制，倘若學生不願意配合將無法入住，賴、江兩人質疑，這套系統是否有與學生及家長討論？如果沒有就不應該讓學生承擔這樣的風險；市政府教育局表示，這套系統還沒裝設，會要求校方先和家長溝通化解疑慮再實施。

賴佳微表示，台中女中這學期在宿舍裝設人臉辨識系統掌握學生點名狀況，若不願配合建檔，往後每次進入宿舍會發出警示聲，等於變相強迫學生一定要同意才能入住，她說，人臉辨識系統雖然在很多領域推行，但長期都有隱私權以及生物特徵外洩的疑慮，基本上都要獲得當事人同意才得以進行。

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江肇國說，人臉辨識系統進入校園的爭議一直受到廣泛討論，尤其大學以下的學生是否能夠真正的表達自己願意將生物特徵輸入資料庫之中，甚至對於辨識系統所衍生的問題，都很難有全面的認知。

他說，過去台北市的北一女、和平、中崙、百齡等4校推行這套系統時，都因為學生及家長認為有侵犯隱私權的疑慮而暫緩，如今同樣事情也發生在台中，身為主管機關的教育局是否事先知道這樣的門禁政策？是否調查過有多少學生家長反對？是否有明確讓入住的同學知道這套系統的用意與可能衍生的問題？

人本教育基金會中部辦公室副主任曾芳苑表示，兒童權利公約第16條「兒少有隱私權和要求通信保密的權力」，隱私權是民主素養培育的重要指標，學校的管理不能逾越法律保護個人隱私的權利，更何況台中女中是台中市指標性學校，不能帶頭違法。

教育局表示，這套系統還沒裝設使用，會要求校方先和家長溝通取得共識、化解疑慮後再實施。

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