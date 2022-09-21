好暈好危險！女高中生戴3D眼鏡模擬酒後走路...真嚇到了

▲台中警一分局前進台中女中宣導酒後不騎車，所有體驗模擬酒後走路的女學生都嚇得說絕不敢喝酒騎車。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警方6月至8月取締無照駕駛8953件，未滿18歲青少年高達1219件，1天平均14件，警方趁著開學日，前進台中女中宣導無照及酒後騎車的危險，女高中生戴起酒醉3D模擬眼鏡後，現場尖叫聲不斷，直喊好暈、好危險，女學生走路不但走不穩，還越走越偏，員警在旁邊保護著避免跌倒，女學生一脫下眼鏡，開心的擁抱員警「原來酒後騎車這麼危險，還好只是模擬」。

警方在6月1日至8月31日共取締無照駕駛8953件，其中未滿18歲青少年高達1219件、發生101件交通事故，相較於3月1日至5月31日，取締數增加85件，還好交通事故減少21件。

警一分局為了保護正值美好青春歲月的高中生，尤其高三生已滿18歲，達到考照年齡，因此前進台中女中宣導安全騎車及酒後騎車的危險性，現場由交通警察大隊示範騎車注意事項、注意大型車內輪差等危險因子，並且準備酒醉3D模擬眼鏡供女學生體驗酒駕情境，現場驚呼聲連連。

每個戴著酒醉3D模擬眼鏡的女學生不但走路搖搖晃晃，沒人能走完直線，當一脫下眼鏡時，興奮的緊抱一旁保護著的員警，「原來酒醉後視覺變得模糊，頭很暈，都無法走路了，何況騎車，酒駕真的太危險了。」

警一分局分局長張啓祥呼籲學生過馬路切勿邊走邊滑手機，謹記「車輛慢看停、行人停看聽」、「盯住來車」、「注意車輛警示音」等，一定可以大大提升交通安全，分局將持續結合轄內學校，將交通安全教育向下紮根。