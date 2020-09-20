翻轉技職　台中家商多元教育吸5A5+高材生加入

▲台中家商校長劉福鎔與蔡佩倫及蕭秉業同學。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中家商今年有多位放棄台中女中等前3志願普通高中的學生選擇就讀，包括來自南投竹縣的張繐招同學、蕭秉業同學以及台中的蔡佩倫同學，其中2人成績都超過5A5+，都看準台中家商商科師資傑出，所以選擇就讀。

來自南投縣竹山國中的張繐招同學表示，國中會考成績5A9+放棄台中女中，選擇就讀台中家商商業經營科，主要是國中的職群試探、興趣測驗、校外參訪與對商業群的好奇及興趣，加上認為台中家商是中投區商管群科的課程、師資、設備與學生表現都很精彩，所以選擇這裡。

此外，來自市立后里國中的蔡佩倫同學表示，原本會考成績是5A5+，放棄第二志願高中，選讀台中家商最主要原因乃以個人興趣、性向潛能，同時也考慮家商就在台中火車站旁，搭車通勤十分方便，未來想當會計師，因此選讀會計事務科。

同樣選讀會計事務科來自南投縣南崗國中的蕭秉業同學表示，國中會考4A1B8+放棄第二志願高中，選讀台中家商最主要原因是本來就喜歡數學，期待未來也能多考取證照，培養務實致用的專業知能，並能進入心中的理想學府繼續深造。

台中家商校長劉福鎔表示，學生需要跨領域學習整合各科知識，才能產出精湛實用的作品，強調探究實作的技職教育，並不比一般普通高中的學習更簡易輕鬆，期盼更多對動手做有興趣、操作性向較強的優秀國中生，能選擇技術型高中為生涯進路。